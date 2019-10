"A da Dodik okači zastavu Republike Donbas, je l' bi se slikao Abot"

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će nastaviti od međunarodne zajednice da traži odgovor o svim neprihvatljivim potezima Prištine, poput slikanja britanskog ambasadora sa Aljbinom Kurtijem pod zastavom Albanije.

Vucić je ukazao da se međunarodna zajednica rukovodi dvostrukim aršinima i u prilog tome upitao da li bi se ambasador Nikolas Abot slikao s Miloradom Dodikom pod, na primjer, zastavom Republike Donbas.

Zato će, kaže, nastaviti međunarodnoj zajednici da postavlja pitanja u vezi sa ponašanjem Prištine.

Kazao je da je odbijanje dozvole da slikarka sa svojim slikama uđe na Kosovo, kao i sve akcije prethodnih dana, pokazuju koliko je velika nervoza u Prištini.

"Čekam da postavim novo pitanje jesmo li poslali antraks ili nešto drugo ili su lagali kao i obično za trovanje", kazao je Vučić u emisiji "24 časa" na TV Pink.

Rekao je da nije bilo nikakve infekcije zbog koverti sa glasovima iz centralne Sbije, kako su sami potvrdili, i da su čitavu priču izmislili.

"To su radili namerno, jer ne znaju šta će sa sobom. Neki koji su još na vlasti time bi da kupe vreme, da se ne znam šta dogodi, da se dogodi neki viši slučaj, da oni ostanu na vlasti, a drugi žure da vladaju i nije im važno na koji način. Svi su nervozni, a posebno zbog rezultata Srpske liste", kazao je on.

Vučić je podvukao da Srbija neće zaboraviti na tu priču i da će danas, sutra ili kroz tri dana postaviti pitanje cijelom svetu ko je otrovao, koji su to srpski teroristi koji truju pismima.

Nazvao je čitavu priču oko toga "cirkusom pod maskama", dodajući da to više čak nije ni za tačku u cirkusu.

Rekao je da neće odustati od dobijanaj odgovora, kao što je juče čekao odgovor britanske ambasade u Prištini, koji je dobio i koju je shvatio.

"Zamislite da Milorad Dodik okači, ne zastavu Srbije, već Republike Dombas. Je l bi se slikao britanski ambasador sa njim tada. Ne bi ni ušao u taj prostor. Ovo govori o dvostrukim aršinima, i kako mogu beskrupulozno da obmanjuju javnost. Zbog toga sam rekao da smo sve razumeli", kazao je on.

Vučić je istakao da je ponosan što Srbija sme da ukaže na to šta je istina i da traži odgovore, naravno, na civilizovan način.

Kad je reč o Kurtiju i njegovoj izjavi da Vučić nije u poziciji da govori i komentariše "njihove nacionalne simbole", predsjednik Srbije je rekao da lideru "Samoopredjeljenja" izgleda "jezik i stilistika ne idu najbolje".

Istakao je da komentariše i da će to činiti i ubuduće, kao i da ga u tome neće spriječiti ni engleski ambasador, ni Kurti.

"U tome je razlika između Srbije i drugih zemalja, ne samo u ovom regionu, jer je Srbija nezavisna i suverena zemlja, koja vodi svoju politiku", rekao je Vučić.

Osvrnuo se na i navode da SNS nema ideologiju, navodeći da ta stranka zapravo prvi put stvara slobodnu srpsku, i državu svih drugih građana, koja donosi odluke nezvisno od velikih sila i u interesu naroda koje predstavljaju.

On je ocijenio da je Kurti pomislio da je mnogo važan i da nekome može da naređuje.

Prokomentarisao je i navode o smjeni generacija na KiM, navodeći da je Kurti samo nekoliko godina mlađi od njega, a da se sam, kako kaže, sprema za penziju.

Vučić je dodao i da ga fasciniraju "patološke simpatije" koje prema Kurtiju iskazuju pojedini beogradski krugovi, kako kaže, izgleda oduševljeni njegovim terotističkim aktivnostima iz prošlosti i njegovom željom da napravi veliku Albaniju.

"To oduševljenje me iznenađuje, ali to je njihov posao. Neka nastave da ga rade, a ljudi će to umeti da prepoznaju", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije je komentarisao i izjavu Janka Veselinovića, koji je rekao da Vučić Kurtiju ne smije da kaže da je samoproglašena nezavisnost Kosova neuspjela.

Vučić kaže da takva izjava pokazuje koliko je veliko licemerje u tom dijelu opozicije.

"Nezavisnost Kosova je proklamovana ne u vreme Vučića, kada je 13 zemalja povuklo nezavisnost, a u njihovo vreme je 89 zemalja priznalo nezavisnost Kosova, a nijedna nije povukla", rekao je Vučić.

Dodao je da prilikom proglašenja nezavisnosti nije bilo nikakve reakcije države, već su "pobegli u Rumuniju", da je kosovsko pitanje potom izvučeno iz UN i prebačeno pod okrilje EU, da se pred Međunarodni sud pravde izašlo sa "najglupljim pitanjem", kao i da je tadašnja vlast napravila granicu između Srba i Srba na Jarinju i Brnjaku.