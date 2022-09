Abazović: Bajden može spasiti zapadni Balkan

PODGORICA - Predsjednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je danas da američki predsejdnik Džozef Bajden može da spasi zapadni Balkan od potpadanja pod ruski i kineski uticaj, kao i da su SAD najvažniji spoljnopolitički partner Podgorice.

On je u intervjuu za "Pavlović tudej" (The Pavlovic Today) ocienio da je korupcija generator nacionalizma.

"Moja poruka za Bajdena je jednostavna. Predsjednik Bajden bi trebalo da koristi izvršne naredbe da sankcioniše ljude koji su umiješani u korupciju na visokom nivou na Zapadnom Balkanu. To je najbolji i najjednostavniji način da predsjednik Bajden spasi zapadni Balkan", rekao je Abazović, prenosi RTCG.

Kako je dodao, ako region krene u pravcu nacionalizma i sukoba, postaće laka meta stranog uticaja.

"Bilo da se radi o ruskom ili kineskom uticaju, ako Bajden misli da taj strani uticaj treba spriječiti, mora da sankcioniše ljude. To bi bilo dovoljno da se zaustave politički akteri koji Crnu Goru i region vode tim putem", rekao je on.

Na pitanje da li su nedavni sajber napadi na Vladinu IT infrastrukturu slučajno došli u isto vrijeme kad i aktuelni politički događaji u Crnoj Gori, ili je neko pokušao da testira državu, on je kazao da ne vjeruje da se bilo šta slučajno dešava kada su ozbiljni politički događaji u pitanju.

"Destabilizacija ide u prilog onima koji ne žele da vide vladavinu prava, onima koji i dalje žele da vide nestabilnost na zapadnom Balkanu. Sajber napad se dogodio sutradan uveče nakon glasanja o nepovjerenju Vladi. To je najveći napad na našu infrastrukturu koji smo ikada imali. Ne možemo u ovom trenutku da kažemo da Rusija stoji iza ovog napada, niti želimo da to tvrdimo, ali stručnjaci iz FBI, iz Velike Britanije i Francuske istražuju slučaj. Čekamo konačni izvještaj", kazao je on.