Abazović: Cijene na Crnogorskom primorju kao na Azurnoj obali

PODGORICA - Crnogorski premijer Dritan Abazović rekao je da je predsezona u Crnoj Gori bila veoma dobra, da je glavna sezona u malom zakašnjenju, ali i da su cijene kao na Azurnoj obali.

On je dodao da su finansijski parametri zadovoljavajući, prenijele su podgoričke "Vijesti".

"Ako neko misli da može da se ponovi sezona od prošle godine kada je bio špic nevjerovatan, jer smo mi bili jedina otvorena zemlja 45 dana, to će teško moći da se realizuje. Moramo da se prilagodimo novim trendovima. Cijene na primorju su kao na Azurnoj obali, to Crna Gora do sada nikada vidjela nije", rekao je Abazović.

Kako je dodao, raduje ga što dosta turista bira mir, prirodu bez gužvi i putovanja prema plažama, krajeve gdje je čist vazduh i gdje temperature nisu visoke kao na primorju.

Abazović se nada da će veći talas turista stići u drugoj polovini mjeseca.

"Moramo da znamo da je cijena voda na primorju i do četiri evra, a prije godinu i po je bila 1,5 evro. Neke sojenice (kućice na Adi Bojani) su se izdavale po 50 evra, a sada po 250 evra. Samo treba da budemo realni i pošteni", naglasio je Abazović.

Prema zvaničnim podacima Turističke organizacije Budve, od Jaza do Buljarice odmara se 29.707 turista, što je za petinu manje nego prošle godine u istom periodu, prenose "Vijesti".