Abazović: Crna Gora stoji čvrsto uz NATO saveznike

PODGORICA - Crna Gora stoji čvrsto uz svoje NATO saveznike i EU partnere kako bi pružila doprinos u rješavanju krize i očuvanju teritorijalnog integriteta svake države, poručio je potpredsjednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović.

"Jučerašnje odluke Ruske Federacije, u odnosu na Ukrajinu, kojima se priznaju samoproglašene Donjecka i Luganjska pokrajina, u značajnoj mjeri narušavaju sigurnost i međunarodno pravo", napisao je Abazović Twitteru.

On je pozvao Rusiju i Ukrajinu da kroz dijalog pronađu najbolja rješenja kako bi se sačuvao mir i promovisala tolerancija.

(3/3) #Montenegro stands firm together with #NATO allies and #EU partners in solving the crisis and maintaining the territorial integrity of any country.