Abazović: Dogovoren koncept ekspertske vlade u Crnoj Gori

PODGORICA - Lider građanske inicijative "Crno na bijelo" Dritan Abazović izjavio je da je na današnjem sastanku lidera parlamentarne većine sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem dogovoren koncept ekspertske vlade u Crnoj Gori.

On je naveo da bi mandatar uskoro trebalo da saopšti imena kandidata za ministarske funkcije i da do 8. novembra iznese svoj plan.

"Odličan sastanak, svi smo zadovoljni. Mandatar je dobio potvrdu svih da saopšti imena svoga tima i na tri koalicije je da ga podrže", kazao je Abazović.

Dodao je da imena svih ministara još nisu poznata.

"Mislim da je prevladao koncept ekspertske vlade za koju smo se zalagali. Očekujemo da tamo ne bude političara, i to je to. Mislim da ćemo imati jedan novi model, ali, evo, da sačekamo. Imali smo visoki stepen saglasnosti, što ćete vidjeti i u zajedničkom saopštenju", rekao je Abazović.

Kada je u pitanju podjela resora, on je kazao da su "sada sve ingerencije stavili na mandatara da on odredi".

"Prihvaćen je koncept koji je najvažnija stvar za ono što smo se borili. Sve vrijeme smo govorili građanima da ekspertska vlada treba da se sastavi, da je Crna Gora u teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, sa zdravstvenom situacijom koja se komplikuje, da što prije treba da imamo vladu... moramo da krenemo da radimo, i to je to", rekao je Abazović.

Istakao je da je mandataru dato povjerenje i da vjeruju da će on "izabrati najbolje ljude".

"Na nama je da u parlamentu kontrolišemo tu vladu, unapređujemo je, dajemo sugestije i prijedloge. Mislim da je to koncept koji je nov, ali nadam se vrlo koristan", rekao je Abazović.

Dodao je da je sastanak protekao "iznad svih očekivanja".

"Najvažnije je da smo se vratili na principe. Ja sam zahvalan svima koji se drže principa i date riječi. Ako smo rekli da je on mandatar - on je mandatar. Ako smo rekli ekspertska vlada - ekspertska vlada. Mislim da je to najvažnija poruka i da imamo saglasnost", poručio je lider Ure, prenijele su podgoričke Vijesti.