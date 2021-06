Abazović: Krivokapić ima moju podršku

PODGORICA - Potpredsjednik vlade i predsjednik URA Dritan Abazović izjavio je danas da premijer Zdravko Krivokapić ima njegovu podršku i dodao da će prisustvovati sastanku u četvrtak o prevazilaženju aktuelne političke krize, koji su zakazali lideri SNP-a i Demosa Vladimir Joković i Miodrag Lekić.

Abazović tvrdi da će se svaka situacija koristiti da se gura zemlja u nekakvu nestabilnost, a da je on protiv toga.

"Ako kolege, bilo iz parlamentarne većine, iz opozicije, iz susjednih država, imaju neku ideju za koju misle da je spektakularna, da je napredna, da je dobra, neka je iznesu za stolom, da vidimo koje je to rješenje", rekao je Abazović, prenijele su podgoričke Vijesti.

On je sve pozvao da se malo, kako kaže, relaksiraju, jer ovo je "pokušaj da se uvučemo u jednu matricu, iz koje ja, makar kao političar želim da se izvučem".

"Dosta više sa nacionalizmima, svađama, dajte neka ljudi malo razmišljaju o drugim stvarima. Skrenite fokus sa pogrešnih tema na prave, dajte da pričamo kako da uradimo nešto korisno i progresivno. To je moja poruka, ja ću je prenijeti u četvrtak, to su moji stavovi, mada su poznati i od ranije", naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima "rat" između dijela vladajuće većine i Demokratskog fronta "bukti" od kada se formirala ova vlast.

"Za mene ovo nije nikakva vanredna situacija, ja mislim da su ljudi previše opterećeni, previše naelektrisani, previše se bave nekim tabloidima, koji u suštini ne treba da imaju nikakav značaj. Lično ne osjećam nikakvu presiju. Ako neko misli da ima neka bolja rješenja, neka kaže koja su to rješenja", kazao je Abazović.

Lično, ističe, ne obraća pažnju na pisanje srpskih i crnogorskih tabloda iz kojih isijava nacionalizam i poziva kolege da urade isto.

"Satanizacija političke elite koja je preuzela vlast od 30. avgusta, naročito od 4. decembra ne prestaje. Taj nacionalizam koji se sada manifestuje kroz neke druge tabloide iz Srbije, kroz naše tabloide u Crnoj Gori mesecima, protiv mene lično. Ja ne obraćam pažnju na to, pozivam i druge kolege da na to ne obraćaju pažnju. To nije kontekst koji treba da bude u fokusu ozbiljne politike u Crnoj Gori", kaže Abazović i dodaje da fokus politike treba da bude na turističkoj sezoni, punjenju budžeta, stvaranju uslova za ekonomski razvoj zemlje.

Ako, prema njegovim riječima, političke okolnosti pokažu da ova vlada nema budućnost, nikakav problem nije i što se njega tiče može, kaže, sutra da ode.

"Ali, moramo da znamo kakve posljedice donose te odluke. Ako neko želi pravu energiju, koja se skupila 30. avgusta da prospe, da uništi ono što je bila nada stotina hiljada, da ova zemlja pokrene demokratski točak. Taj će po mom skromnom sudu platiti veliku političku cijenu. Što se mene tiče, građanskog pokreta URA, spremni smo za svaki mogući scenario. Dobronamjerno upozorenje, da ta cijena za te ljude, ako se odluče za takav razvoj događaja, siguran sam da neće biti mala", rekao je Abazović.