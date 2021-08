Abazović: MCP doprinijela miru, postoji ona narodna pametniji popušta

PODGORICA - Potpredsjednik Vlade Crne Gore i lider GP URA Dritan Abazović, čiji odbornici su danas u Skupštini Cetinja glasali za zabranu ustoličenja mitropolita Joanikija ili izmještanja iz Cetinjskog manastira u neki drugi grad, tvrdi da sa njima nije u koliziji.

On je pozdravio odluku Mitropolije crnogorsko-primorske da se čin ustoličenja, 5. septembra na Cetinju, obavi bez ranije planiranog svenarodnog sabora ispred Cetinjskog manastira.

"Na taj način MCP je doprinijela miru i stabilnosti i očuvanju epidemiološke situacije u Crnoj Gori. Mislim da je u duhu pravoslavlja da se širi ljubav i solidarnost... Postoji ona narodna 'pametniji popušta'. Možda je ovo mudra odluka u svemu ovome", rekao je Abazović.

On je pozvao sve građane da daju doprinos da 4. i 5. septembar proteknu mirno.

On je kazao da je država tu da garantuje svima ustavna i zakonska prava.

"Ljudi koji žele da protestuju mogu to da rade, ali na miran način uz propisanu proceduru. Ljudi koji žele da vrše vjerske obrede mogu to da rade, naravno ne nauštrb ugrožavanja bilo koga", naveo je Abazović tokom obilaska dijela auto-puta do Boljara.

Abazović tvrdi da nije u koliziji s ostalim članovima URA od kojih su neki apelovali da se čin ustoličenja održi van Cetinja.

"MCP je dobila mitropolita i oni čin ustoličenja mogu da odrade gdje oni žele. Na državi nije da arbitrira oko toga... Kolege sa Cetinja su krajnje dobronamjerno apelovali, s obzirom na naelektrisanu atmosferu u tom gradu i osjećaj da će se desiti nešto jako loše i povišene tenzije, da bi bilo jako mudro i pametno da se to održi na nekom drugom mjestu", rekao je Abazović, prenijele su podgoričke Vijesti.