Abazović: Neću potpisati da Lekić bude premijer, to je zamka

PODGORICA - Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je da neće potpisati prijedlog da predsjednik Demosa Miodrag Lekić bude premijer jer je to, kako je rekao, zamka.

"Evo šta podrazumijeva. Mi, na primjer, ne možemo da postignemo ovaj dogovor i onda se da prijedlog da se glasa za vladu u parlamentu i potom targetiraju izdajnici. Lično, ne bi mi bilo ni prvi ni posljednji put da me neko tako targetira, ali neka ne misle da nasjedamo na jeftine političke trikove", rekao je Abazović, prenijele su "Vijesti".

On je istakao je da je bio utvrđen princip da se realizaciji toga pristupi tek kad se sve dogovori, uključujući i izbor rukovodstva parlamenta.

Abazović je kazao i da predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić ne može da bude u Upravi policije.

Prema Abazovićevim riječima, onaj ko ne želi dogovor je onaj koji ne želi da se izjasni, dodajući se Demokrate nisu izjasnile.

"Oni ne žele da se dogovore sa DF, jer su nekome obećali da DF neće biti dio vlade", rekao je Abazović.

Dodao je da Demokrate treba da se dogovore sa DF i da kažu šta pripada koaliciji "Crno na bijelo".

"Ne vidim potrebu da naš pregovarački tim više ide tamo", rekao je Abazović i poručio da se dogovor može sada odvijati bilateralno.

On je istakao da je u sinoćnjem razgovoru sa jednim od lidera DF Andrijom Mandićem rekao da ne sumnja u Mandićeve dobre namjere da se postigne dogovor i da je iznenađen kako se lider NOVE ponio u ovim pregovorima.

"DF je bio otvoren. On je isto rekao da žele sektor bezbjednosti. Mi možemo da kažemo da nam je to neprihvatljivo, ali ne možemo reći da je to ucjena. Oni nisu bili ni protiv premijera iz Crno na bijelo, rekli su da treba tražiti neko rješenje i da imaju svog kandidata. Jedan od kandidata je bio i Mandić", rekao je Abazović.