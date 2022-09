Abazović: Nema potvrde da sajber napade koordiniše Rusija

PODGORICA - Premijer crnogorske vlade Dritan Abazović demantovao je navode Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) da iza učestalih i snažnih sajber napada na institucije države stoji Rusija.

Premijer vlade u tehničkom mandatu je u intervjuu za podgoričke Vijesti rekao da za to nema potvrde.

"Meni se čini da je to bio ubrzan stav dijela institucija sistema, potpredsjednika vlade i ANB-a da iza ovoga stoji Rusija jer mi za to nemamo zvaničnu potvrdu, niti su naši međunarodni partneri mogli da tu stvar potvrde ni demantuju”, rekao je Abazović.

Na pitanje, na osnovu čega su oni iznijeli takav stav, on je kazao da je to bilo politički motivisano.

"Mislim da je od strane političara to bilo politički motivisano a da je od strane Agencije, kako su nam objasnili, to ukazivalo na metode kako se to radilo u nekim drugim zemljama. Ali, ako izađete sa grubim stavom, naročlito u kontekstu svega što se dešava u Ukrajini, mislim da je to malo ishitreno", rekao je Abazović.

Iz ANB je, naime, ranije saopšteno da je informatička struktura vlade pod snažnim sajber napadima koje koordinišu ruske službe.

Odlazeći premijer je rekao da je i pre formiranjej manjinske vlade na čijem je člu bilo sajber napada i prijava o podmetnutim bombama u školama, te da se pravio veliki pritisak na sektor bezbjednosti da je nesposoban, da ne može da otkrije, na kraju se ispostavilo da su to radila čak maljoletna lica.

"Za sadašnji napad ne mogu da kažem da je takođe benigan, ali je započeo neposredno nakon izglasavanja nepovjerenja vladi”, rekao je Abazović.