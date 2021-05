Abazović: Obračun s vođama Belivuka podvig crnogorske policije

BEOGRAD - Organizovani kriminal je transnacionalni i zato moramo da budemo svjesni da nešto što je problem u Crnoj Gori, vrlo lako može postati problem i u Srbiji ili obrnuto, poručio je potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović i ocijenio da o podvigu crnogorske policije možda najviše govori situacija oko Veljka Belivuka.

Abazović je u intervjuu za Nova.rs komentarisao i optužbe pojednih političara u Crnoj Gori da se zvanični Beograd i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić miješaju u unutarašnja pitanja te države, navodeći da nije vidio neka pretjerana miješanja, ali jeste neke neprimjerene izjave, "ne od predsjednika Vučića, već od drugih predstavnika srpske vlasti".

Istovemeno je istakao da Crna Gora želi najbolje moguće odnose sa Srbijom "jer nam niko nije bliži od nje".

Osvrhući se na djelovanje kriminalaca i povezanost jednog od navodnih vođa kavčana Radoja Zvicera i Veljka Belivuka, Abazović je ocijenio da je ta mreža kriminalaca bila jako razređena.

"O podvigu crnogorske policije možda najviše govori situacija oko Veljka Belivuka. To je kod vas u Srbiji s pravom najveća tema u posljednjih nekoliko mjeseci. Onda zamislite kakav je podvig crnogorske policije koja se obračunala sa vođama Veljka Belivuka, odnosno ljudima koji su njemu izdavali naredbe. Zbog toga, lično smatram da su Vlada Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova postigli veliki uspjeh, bez obzira šta će proces donijeti u budućnosti", rekao je Abazović.

On je dodao da će uvijek biti ponosan na ovaj segment koji, kako kaže, prevazilazi sve druge uspjehe koje je vlada ostvarila u prethodnom periodu i sve uspjehe prethodnih vlada u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Abazović je zahvalio državnim organima Srbije na pomoći i ocijenio da saradnja između crnogorske i srpske policije postoji, da je ona na dobrom nivou, iako, kako kaže, može da se popravi.

Govoreći o hapšenju Belivuka u Srbiji, nakon što je u januaru crnogorska policija osujetila pokušaj Belivukovog ubistva dok je bio u posjeti Zviceru, Abazović je rekao da smatra da "smo jedni drugima mnogo pomogli u toj konkretnoj situacij i poručio da bi to međusobno povjerenje i saradnju trebalo jačati u budućnosti".

"Najveći poraz crnogorske i srpske policije jeste to što su te grupe uspjele da se razviju i ojačaju do te mjere da mi danas na ovakav način tretiramo njihovo procesuiranje. Nadamo se da će 2021. biti godina zaokreta kad je riječ o konkretnoj temi i da su sada te organizovane kriminalne grupe dobro razdrmane i da su njihovi "pipci" prilično prekinuti. Naravno, pred nama je još mnogo posla kako bi one, kao takve, bile u potpunosti eliminisane iz onoga što su njihove kriminalne aktivnosti", poručio je Abazović.

Što se tiče odnosa sa Srbijom, kaže da postoje određeni problemi, od kojih su neki i nasleđeni, ali ocjenjuje da u posljednje vrijeme postoji značajno otopljavanje odnosa.

"Nekoliko ministara je boravilo u Beogradu i mi očekujemo uskoro da se realizuju neke značajnije posjete. Srbija je pomogla Crnu Goru u jednom veoma složenom trenutku kad nismo imali vakcine protiv koronavirusa. Mi smo veoma zahvalni i na svim drugim aktivnostima koje su uslijedile nakon toga", poručio je Abazović.

On smatra da postoji veliki prostor za saradnju i da bi dvije zemlje trebalo da okrenu novi list kad su pitanju bilateralni odnosi.

"Ne možemo da promijenimo prošlost, ali možemo da mijenjamo budućnost. To bi trebalo da bude glavna poruka - sve ono što se desilo neka ide na čast jednoj ili drugoj strani, bilo pozitivno ili negativno. Međutim, mi moramo da iskoračimo dalje i da skrenemo fokus s nacionalizama na teme koje opterećuju građane, na životni standard, infrastrukturnu povezanost, na bolju saradnju, ekonomiji i turizam", rekao je Abazović i pozvao građane Srbije da dođu na ljetovanje sa svojim porodicama u Crnu Goru.

Smatra i da je jedan kamen spoticanja u odnosima dvije zemlje to što Srbija odbija da izruči Crnoj Gori bivšeg predsjednika Državne zajednice SCG Svetozara Marovića i poručio da nema razumijevanja za objašnjenje zbog čega se on, kako kaže, ne privodi pravdi.

Abazović je dodao da bi volio da što prije dođe u posjetu Srbiji jer vjeruje da bi to mogao da bude način da se da jedan skromni doprinos povezivaju dvije države.

"Ako ta posjeta treba da se desi, onda bi dobro bilo da se ona realizuje uoči turističke sezone. Bilo bi dobro da se obiđu zemlje regiona, što već neki ministri rade, a ako u mojoj agendi bude Republika Srbija, onda ću s velikim zadovoljstvom doći", rekao je Abazović i naglasio da su srpskim zvaničnicima uvijek otvorena vrata u Crnoj Gori.