Abazović: Sa Đukanovićem mogu samo da pričam kako da preda vlast

Lider koalicije "Crno na bijelo" Dritan Abazović izjavio je da je doskorašnja opozicija u Crnoj Gori uspjela da "sruši režim koji je napravio privatnu državu". On je najavio da će zatražiti ostavku Mila Đukanovića ako formira vlast.

"Od 1906. godine kada je nastao parlamentarni život u Crnoj Gorini kada na izborima vlast nije bila promijenjena. Ovo je prvi put da smo položili prijemni ispit da možemo sebe kandidovati za demokratska društva. Srušili smo režim koji je napravio privatnu državu", rekao je Abazović za televiziju "Face".

Kazao je da dijeli određene strahove koje imaju svi dobromjerni ljudi koji upućuju poruku.

"Ne možemo da integrišemo Crnu Goru, ako jedan nacionalni korpus stalno držimo pod nekim nazivom ili pritiskom da oni misle da su neprijatelji države. Ja ne dijelim takvo razumijevanje. Ne branim njihovu ideologiju, ali ima ljudi koji su privrženi ovoj državi", kazao je Abazović.

Poručio je da "ako želimo da gradimo iskreno društvo, ne možemo da kažemo da je 52 ili 53 odsto Crne Gore nekako prijateljski, a svi ostali da su neki izdajnici, četnici, koji žele da sruše ovu državu..."

"Ubijeđen sam da je 85 odsto građana lojalno i privrženo Crnoj Gori", rekao je Abazović.

Kazao je da "nema nikakve apokalipse", te da su građani položili "demokratski ispit".

"Ljudi su sretni što su po prvi put osjetili slobodu. Građanin nije vjerovao da njegov glas nešto vrijedi do ovih izbora", govori Abazović.

Rekao je da sa Đukanovićem ne želi u koaliciju i poručio da su ovi izbori dokaz da niko nije nedodirljiv.

"Ovaj sistem je najgori od svih. On je kao Lukašenko. Kao u Kazahstanu, čovjek je dobio 92 posto glasova na izborima. Svi mi imamo svoje ideje, ali čovjek snuje a bog određuje", priča Abazović.

Ako osnuje vlast Abazović će odmah tražiti ostavku Mila Đukanovića. Kaže da demokratski točak u Crnoj Gori nikad nije pokrenut i ističe da sudbina Crne Gore nije u njegovim rukama.

Na pitanje voditelja da li će otići da razgovara ako ga Đukanović pozove Abazović odgovara:

"Ja mogu da odem da razgovaram s njim samo kako da na miran način preda vlast. To je jedina tema", rekao je Abazović.

Istakao je da apsolutno ne vjeruje Đukanoviću, poučen iskustvom.

"Sve što on priča ustvari biva suprotno. Dakle, želim da kažem da su do sada njegove poruke bile dobre, da su priznali poraz. Vidjećemo kako će to funkcionisati. Treba da da mandat drugom čovjeku koji bude donio većinu potpisa u parlamentu. Nakon toga bilo bi krajnje moralno da on eventualno za par mjeseci podnese ostavku i idemo na predsjedničke izbore", naglasio je Abazović.