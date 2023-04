Abazović: Sporan Đukanovićev famozni prvi milion

SARAJEVO/PODGORICA - Ruka pravde u Crnoj Gori je krenula samo je pitanje njene brzine, procesuirani su ljude iz vrha pravosuđa, policije, vjerovatno će biti procesuirani i ljudi iz političke sfere, izjavio je predsjednik crnogorske vlade u tehničkm mandatu Dritan Abazović.

On je u intervjuu za TV mrežu BiH rekao da će se vidjeti da li ta ruka pravde ide i prema odlazećem predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću.

"Mi smo procesuirali ljude iz vrha pravosuđa, iz vrha tužilačke organizacije, nedavno iz vrha policije. Vjerovatno će biti procesuirani i ljudi iz političke sfere. U svakom slučaju ruka pravde je krenula i samo je pitanje njene brzine. Više nije uopšte pitanje da li će ona stići. Vidjećemo ide li ona i prema gospodinu Đukanoviću. On sebe ne može izuzeti iz pravnog poretka Crne Gore”, rekao je Abazović.

Premijer Crne Gore je kazao da su, za sada, "stradali ljudi koji su bili u njegovom neposrednom okruženju".

"S obzirom da je on 30 godina bio na pollitičkom čelu Crne Gore, ne znam da li je bio dovoljno sposoban da u potpunosti sebe izuzme iz svega onoga što su uradili ljudi u njegovom okruženju. Ne znam, ne želim da licitiram. Želim samo da kažem da državno tužilaštvo ima odrešene ruke da radi u skladu sa zakonom prema svima. Ono što jeste malo sporno u javnosti je način na koji je Đukanović došao do tog famoznog prvog miliona. To je nešto što mora dobiti neki epilog. Ne govorim ništa da je neko kriv ili nije, ali sporan je prvi milion. Taj prvi će onda, ako se pokaže onako kako svi očekuju, mnogo lakše dokazivati drugi", rekao je Abazović, prenosi Tanjug.

Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, Abazović je kazao da lično misli da je Dejtonskom sporazumu istekao rok trajanja i da novo vrijeme traži novi Ustav koji će da definiše kako će zemlja da izgleda, kako će da se organizuje unutar sebe i da učini sistem funkcionalnim.

"To je nešto što bih ja prijateljski i bratski volio da vidim u BiH. Da li je to moguće postići sa ovim političkim elitama – nije. To je vaša unutrašnja stvar, mi vam želimo sve najbolje, ali po mom skromnom sudu ukoliko se bude nastavilo to će samo da opterećuje građane", kazao je Abazović.

Dodao da je vjeruje da će neke možda nove generacije, ne misliće pritom na mlađe ljude nego na one koji imaju manje infekcije iz onoga što su bila ratna dešavanja, doprinijeti tome da se ubrizga neki novi duh u političkom smislu, u pozitivnom smislu i da će to dovesti do neophodnih promjena.