Abazović: Spreman sam da podnesem ostavku

PODGORICA - Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je večeras da je spreman da podnese ostavku, komentarišući saopštenje stranke Demokratska Crna Gora, koja je prethodno poručila da bi on trebalo da podnese ostavku nakon izbora pravosudnih organa.

Abazović je rekao da načelno podržava stav Predsjedništva Demokratske Crne Gore, koje je pozvalo skupštinu da ne razmatra eventualne inicijative o skraćenju mandata prije nego se izaberu četiri člana Sudskog savjeta i makar jedan sudija Ustavnog suda.

"Hajde da svi, pošto moramo da imamo širi konsenzus oko deblokade pravosuđa, Ustavnog suda, pravosuđa... Hajde da svi damo doprinos tome i kažemo: 'Dobro idemo na nove izbore, vladu, rekonstrukciju ili neki drugi model'. Ali prije toga da odradimo zajednički posao. Ako kolege iz Demokrata, ako sam dobro interpretirao saopštenje, ako je to neki put... spreman sam da podnesem ostavku", rekao je Abazović za TV "Vijesti".

Na pitanje urednika emisije da li je vrijeme da dirigentsku palicu prepusti nekom drugom, Abazović je rekao da ono što je vlada predlagala funkcioniše.

"Crna Gora je u mnogome drugačija od 30. avgusta 2020. godine i svi procesi koji su se desili nisu se desili na štetu Crne Gore. To je bila naša obaveza. Ponekad se osjećamo usamljeno u odbrani građanske Crne Gore, to se manifestuje često, ali najvažnije je da proces traje i to više niko ne može zaustaviti", rekao je Abazović.