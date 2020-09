Abazović: Veliki pritisak na meni, pod policijskom zaštitom sam

PODGORICA - Lider koalicije "Crno na bijelo" i građanske inicijative "URA" Dritan Abazović poručuje da ga prijetnje ne plaše.

Smatra da su one normalne u aktuelnoj situaciji, jer nakon izbora mnogo ljudi mnogo toga gubi.

EU bi trebalo, umjesto snažnih vođa, da podrži snažne demokratske institucije, ocijenio je Abazović u intervjuu njemačkom nedjeljniku "Špigl", navodeći da je Milo Đukanović u EU širio utisak da će bez njega u Crnoj Gori nastati apokalipsa.

Abazović je istakao da je prvi put u istoriji Crne Gore došlo do političkih promjena putem izbora i pored, kako tvrdi, svih manipulacija.

Građani, prema njegovim riječima, izjasnili su se protiv autokratskog sistema u kojem su predsjednik Đukanović, njegova porodica i pojedini drugi smatrali zemlju svojom imovinom i iskorišćavale je.

Na konstataciju da je Đukanović uvijek smatran prozapadnim političarem, Abazović je odgovorio da je predsjednik Crne Gore uvek samo tvrdio da je prozapadno orijentisan, ali da se nije nikada zalagao za prave demokratske vrijednosti Zapada.

"Postoji koncept stabilokratije. Pojedini političari u EU vide u autokratama Zapadnog Balkana garante stabilnosti. To je velika greška. Prava demokratizacija sa stabilokratama, kao što je Đukanović, nije ostvariva. Umjesto snažnih vođa, EU bi trebalo da podrži snažne demokratske institucije. Đukanović je u EU širio utisak da bi bez njega u Crnoj Gori bila apokalipsa. Želim uvjeriti Evropu da to nije tačno", poručio je on.

Abazović je uvjeren da Đukanović neće dobrovoljno ili jednostavno predati vlast. Izrazio je nadu da Đukanović neće isprovocirati nemire, ali je ukazao da je bilo napada na muslimanske institucije, da nije poznato ko su počinitelji, ali i prenio svoj utisak da samo jedna politička snaga u ovom trenutku ima interes za takvim incidentima, a to su Đukanović i njegova stranka.

Na pitanje da li tri koalicije, koje sada imaju tjesnu većinu u skupštini, pošto su različite mogu uopšte zajedno da vladaju, Abazović je odgovorio da je to moguće.

"Nikada nismo imali suštinske promjene. U Crnoj Gori se ne radi o promjeni jednog političkog programa, već o kraju jedne autokratije i putu u demokratsku budućnost", objasnio je on.

Abazović je podsjetio da su lideri tri koalicije potpisali sporazum u kojem je jasno utvrđeno da Crna Gora ostaje članica NATO, da ostaje na putu evropskih integracija i da neće biti povlačenja priznanja samoproglašenog Kosova.

"Ukoliko nešto od toga ne bude ispoštovano, onda više nećemo biti dio te vlade. Naša koalicija je garant za pravi demokratski razvoj", uvjerava on.

Govoreći o DPS-u i državi, Abazović kaže da je ta stranka mješavina jedne komunističke partije i mafijaške organizacije, zbog čega će biti veoma teško boriti se protiv njene upletenosti u institucije, ali da se od nečega i nekada mora početi.

Depolitizacija državnog aparata i pravosuđa je naš najvažniji unutrašnjopolitički projekat, poručio je on.

Vezano za politiku njegove stranke, rekao je da je teško etablirati sa takvom građanskom strankom.

"Prvi sam političar u istoriji Crne Gore, koji je kao pripadnik jedne manjine, u ovom slučaju kao Albanac, postao predsjednik jedne građanske partije. To je na početku za mnoge bio šok. U međuvremenu su se na to navikli. Nadam se da će slijediti naš primjer. Moramo konačno da okrenemo leđa razarajućoj etno-politici, koja je u regionu stvorila samo ogromne problem", objasnio je Abazović.

Kada je riječ o prijetnjama rekao je da nije bio u Ulcinju kada su ispred njegovog stana divljali huligani.

"Nisam bio tamo, i kada sam saznao o tome najpre sam u šali rekao da su ti ljudi došli da me podrže. Tačno je da postoji veliki pritisak koji se vrši na mene. Nalazim se pod policijskom zaštitom", prenio je on.

Abazović je rekao da zna da postoji mnogo ljudi koji mu ne žele dobro i koji bi nešto učinili protiv njega, ali i dodao da se ne plaši.

Prema njegovim riječima, prijetnje su cijena koju političari moraju platiti.

"U aktuelnoj situaciji prijetnje su logične ako se uzme u obzir da nakon ovog izbornoj rezultata, mnogo ljudi u zemlji mnogo toga gubi" podvukao je Abazović.

(Sputnjik)