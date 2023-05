Abazović: Vlada CG će raditi i poslije izbora 11. juna, sve do konstituisanja nove

PODGORICA - Premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović izjavio je danas da će vlada te zemlje raditi i poslije izbora 11. juna, i to sve do konstituisanja nove.

''Mi nismo mogli da znamo kada će biti parlamentarni izbori. Niti ste vi to znali do momenta kada ih je Đukanović, po meni, na čudan način raspisao tri dana pred predsjedničke izbore. Vlada je završila svojih 365 dana i ima čime da se pohvali. Niko njene rezultate više ne osporava. Vlada ima svoju agendu i od svoje agende neće odustati, i ona će raditi i poslije 11. juna do konstituisanja nove'', rekao je Abazović.

Kako navodi podgorički CDM, on je istakao da ga ''fascinira'' što se svi ''kite rezultatima'', i to i oni koji su podržavali Vladu i koji su je kritikovali.

''Ja apelujem na sve, slobodno, sve što je dobro iskoristite. Dajte da se okupljamo kao društvo i Crna Gora oko dobra i da se takmičimo oko dobra'', poručio je Abazović.

Na pitanje novinara šta će učiniti ukoliko trenutni skupštinski saziv ne usvoji prijedlog rebalansa budžeta, kao i ako predsjednik Jakov Milatović odbije da proglasi zakone koje je usvojila Skupština, on je rekao da je vlada uradila ono što je u njenoj nadležnosti, kao i da ona ne može da se miješa u nadležnost predsjednika države ili parlamenta.

''Nadam se da će se poslanici podnijeti odgovorno prema tome. Rebalans se radi zbog pozitivnih stvari, viška prihoda u državnoj kasi'', kazao je Abazović.

Komentarišući izveštaj Fridom Hausa prema kome je Crna Gora nazadovala na pitanju demokratije, on je rekao da građani mogu i sami da procjene.

''Ne treba im Fridom haus. Predsjednički izbori održani su kao u Švajcarskoj. Ako neko ne vidi boljitak ne znam šta da kažem, najbitnije mi šta o stanju demokratije misle građani'', istakao je Abazović.