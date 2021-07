Abazović: Zadovoljan sam Vladom, ali može i bolje

PODGORICA - Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović izjavio je večeras da je zadovoljan radom Vlade, ali da "može biti i bolje".

"Ukoliko postoji zaista toliko nezadovoljstvo radom Vlade, onda treba da se pokrene pitanje povjerenja, ako ga nema nije tragedija, ako ga ima, onda idemo dalje", kazao je Abazović za TV A1.

On je dodao i da "nisu tačne poruke onih dijelova vlasti koji kažu nas nema u Vladi, mi ne učestvujemo u radu Vlade".

"To nije tačno. Možda ih nema fizički u Vladi, ali su na čelu svih vodećih firmi, agencija...", naveo je Abazović.

Abazović je rekao i da za rješenje problema "postoje tri rješenja i modela".

"Da damo premijeru predloge da imenuje nekoliko novih lica. Ali imamo tri koncepta - hoćemo li ekspertsku Vladu, ekspertsko-političku ili političku. I ne samo da preciziramo ko će biti u toj Vladi, već kakvi će biti ciljevi i politika te Vlade", rekao je Abazović.

Dodao je da ako se želi novi dogovor da moraju da imaju jedan od ova tri modela.

Abazović je saopštio i uslove koje na sto postavlja njegov Građanski pokret URA.

"Bilo kakve prekompozicije ne dolaze u obzir dok ponovo ne potpišemo sporazum, kako smo to uradili Aleksa Bečić, Zdravko Krivokapić i ja".

Dodao je da ukoliko crnogorski premijer Zdravko Krivokapić ili neko od ministara osnuje političku partiju, to će značiti da više nema ekspertske Vlade.

On je rekao da ne spori pravo bilo kome da iskoristi svoje ustavno pravo i formira političku partiju ili postane član stranke, ali da pozicija aktuelne Vlade kao ekspertske u toj situaciji više ne bi bila ista.

"Ako on (Krivokapić) osnuje partiju - ekspertske Vlade više nema. To je tako. To se odnosi i ukoliko neko od ministara osnuje političku stranku", istakao je Abazović.

On je podsjetio da je Krivokapić više puta javno proklamovao stav da su u Vladi ministri eksperti, koji nisu predstavnici nijedne političke opcije.

Abazović je kazao da bi, ako bi došlo do promjene po tom pitanju, to bio čin slobodne volje, i da nema rekonstrukcije tim povodom.

"Ali to bi značilo novi politički momenat u Crnoj Gori, odnosno da više nemamo ekspertsku Vladu već političko-ekspertsku, ako ne bi svi ministri pristupili određenoj novoj političkoj opciji i onda bi morali u odnosu na to da se izjasnimo", kazao je Abazović.

On je dodao da nema zvaničnih najava da bi to moglo da se desi.