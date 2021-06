Abazović: Zahtjev za smjenu Leposavića iskorak nove vlade

PODGORICA - Potpredsjednik vlade Dritan Abazović ocijenio je danas kao iskorak aktuelne izvršne vlasti to što je pokrenuta smjena ministra pravde Vladimira Leposavića zbog Srebrenice.

"Gdje imate vladu u regionu da je zbog Srebrenice tražena smena ministra? Je li neko u BiH to pokrenuo? Ja mislim da je to iskorak. To je legitimno pravo poslanika. Mi (URA) smo se odredili i naše odluke neće zavisiti od drugih klubova. Ko bude mislio da treba da glasa, nek glasa po sopstvenoj savjesti", izjavio je Abazović i dodao:

"Ovakvim tretiranjem pitanja Srebrenice bacamo prašinu na ono šta se tamo dešavalo i jedan zločin pokušavamo da - neću reći ko - iskoristimo za sticanje jeftinih političkih poena. Vlada je uradila šta je do nje, parlament šta je do njih", kazao je Abazović.

On je to rekao na konferenciji "Tranziciona pravda kao mehanizam napretka, pomirenja i uslov pristupanja EU", koju je organizovao Centar za gradansko obrazovanje (CGO).

Naveo je da je Crna Gora do sada prisustvovala tranzicionoj nepravdi.

"Mi smo društvo koje voli da zatvara oči pred velikim problemima. Pitanje ratnih zločina izuzetno je važno za našu budućnost i treba ga ozbiljno tretirati. To do sada nije bio slučaj. Bilo bi veoma porazno da u tranzicionoj nepravdi izgubimo još jedan mandat vlade bez obzira ko je čini", rekao je.

Kazao je da prošlost ne može da se mijenja, ali da može budućnost.

"Moramo imati epiloge događaja, posebno u onim ratnim tužnim vremenima. Porazno je da nema epiloga kad su u pitanju ratni zločini. Nema ni aktivnosti. Imate izjveštaje koji ponavljaju da su istrage u toku. Reforme ne treba da idu na štetu pravde, već u njenu korist. Ne možemo više da guramo stvari pod tepih i da se pravimo da se ovde ništa nije desilo", kazao je Abazović.

Stoga on smatra da Crne Gora mora da pokuša da tranzicionu nepravdu pretvori u tranzicionu pravdu.

Kris Karber, otpravnik poslova u Ambasadi SAD smatra da je priznanje zločina iz prošlosti od kritične važnosti.

"Možemo napraviti korak dalje tek kad počnemo da učimo iz prošlosti. SAD ostaju posvećene procesima vladavine prava i tranzicione pravde", kazao je Karber, prenijele su podgoričke Vijesti.

Smjena ministra aLeposavića i prijedlog nove rezolcije o Srebrenici je na dnevnom redu Parlamenta koji je u zasjedanju, a o ovim dvjema tačkama očekuje se da će poslanici najvjerovatnije izjašnjavati naredne sedmice.