Abazović: Zakon o SPC izmijenićemo za 5 minuta

"Ljudi koji treba da se dogovore oko Zakona o slobodi vjeroispovijesti su se već sve dogovorili. To će biti riješeno za pet minuta. Zakon nećemo povlačiti jer to nije praktično i to je jedini razlog. Biće izbačeni svi sporni članovi, što je u interesu svih, pa i crkve" kaže Dritan Abazović, lider Građanskog pokreta URA.

Proteklih dana mediji u regionu bruje o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, koji se ponovo našao u žiži interesovanja. Zakon je ovaj put kamen spoticanja u naizgled idiličnom skupu pobjedničkih koalicija u Crnoj Gori, koje su na parlamentarnim izborima 30. avgusta srušile Mila Đukanovića i DPS, poslije tri decenije na vlasti.

Zakon će biti promijenjen, kaže lider pokreta URA, jer je to proceduralno najkraći put.

"Ako bismo išli u novi zakon, izgubili bismo godinu dana. To bi značilo da moraju da se okupe sve vjerske zajednice, da sjednu zajedno i dogovore se, da se formiraju ekspertski timovi i da pišu novi dokument. To bi potrajalo više od godinu dana. Ovako ćemo ovaj postojeći zakon promijeniti, pa ako bude nezadovoljnih, onda neka piši novi. Ovaj Zakon nije uopšte loš, samo sadrži sporne članove, koje ćemo izbaciti. Postoje četiri sporna člana koja se tiču imovine, a sve ostalo je o nekim registracijama i stvarima koje su nebitne", kaže Abazović za portal Nova.rs.

Spekulisalo se i da je sukob između pokreta URA i dijela koalicije Za budućnost Crne Gore izbio, ne zbog zakona, već zbog resora bezbjednosti nad kojim i jedni i drugi žele nadležnost.

Iako uporno pokušavaju da ga izazovu da krene u kontra-napad Dritan Abazović, odbija da se spušta na nivo pijačnog prepucavanja.

"Ne želim da odgovaram na raznorazne naslove u medijima i da se prepucavam. Potpuno je sada nebitno koju ću ja funkciju dobiti, oni kojima su samo funkcije bitne neka se zadovoljavaju titulama. Treba što pre formirati vladu i to je sada jedino važno", naglašava Abazović.

Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović juče je uputio poziv na konsultacije o mandataru za sastav Vlade Crne Gore, nosiocima lista koalicija: "Za budućnost Crne Gore" Zdravku Krivokapiću, "Mir je naša nacija" Aleksi Bečiću i "Crno na bijelo" Dritanu Abazoviću, koje su nakon konstitutivne sjednice održane 23. septembra 2020. dostavile prijedlog za mandatara, potpisan od strane 41 poslanika. Termin predviđen za konsultacije je četvrtak, 8. oktobar u 11 sati, a nakon konsultacija, predsjednik će prijedlog, u skladu sa Ustavom, dostaviti Skupštini Crne Gore.

(nova.rs)