Abazović: Žene me u posljednje vrijeme salijeću, ne mogu da se odbranim

PODGORICA - "Ne znam šta se ovo dešava, ali od izbora 30. avgusta ne stižem da se javim svim novinarima koji zovu, koliko sam tražen. Izgleda da je to uticalo i na ljepši pol, pa posljednjih nekoliko nedjelja jedva uspijevam da se odbranim od žena gdje god da se pojavim", sa osmijehom za Nova.rs priča Dritan Abazović, lider Građanskog pokreta URA, koji osim što je najpopularniji političar u Crnoj Gori, čini se da je i jedan od omiljenih neženja, ne samo u ovoj primorskoj zemlji, već i u cijelom regionu.

Svojim obrazovanjem, manirima, odmJerenošću, britkim jezikom, ali i originalnim izgledom, Dritan Abazović od 30. avgusta osvaja medijski prostor širom Balkana, ali i pripadnice ljepšeg pola, koje ne odolijevaju njegovom šarmu, piše "Nova.rs".

Osim što je ambiciozan i uspješan političar, Abazović je i mlad čovjek, koji pokušava da uskladi privatan život sa brojnim obavezama koje nosi posao kojim se bavi. Od silnih obaveza koje ima, kaže da nema vremena za emotivnu vezu, ali dodaje i da "sloboda nema cijenu".

"U posljednje vrijeme stalno me pitaju – imam li djevojku? Kad kažem da nemam, ne vjeruju mi. Ljudi ne shvataju da za mene sloboda nema cijenu, a trenutno imam i previše posla koji mi oduzima svaki trenutak, nema pauze", kaže Abazović.

"Ne znam da li zato što su čule da sam slobodan ili ih privlače političari, ali od kako je krenulo ovo medijsko promovisanje moje ličnosti, od kako me svuda ima, žene me bukvalno salijeću, ne mogu da se odbranim. Sviđa mi se što mogu da se našalim sa njima, normalan sam čovjek i nisam neki matorac, imam energije za sve, ništa ne brinite. Kažu da sam vatren, tako da je možda to ono što ih privlači", kroz osmijeh nam je ispričao Dritan svoje "slatke muke".

Naime, internetom, društvenim mrežama, tokom posljednjih nekoliko nedjelja kruže snimci, gifovi, čak i stikeri sa likom Dritana Abazovića, a njemu je sve to krajnje simpatično.

"Najviše mi se sviđa šala na račun frizure. To su smislili Nikšićani. Ranije se dešavalo da neko uđe u frizerski salon, pa kaže: 'Ošišajte me na italijanku', a sad kod frizera traže, ni manje ni više, nego 'dritanku'. Oduševljen sam!", iskren je Dritan, a frizuru, koja mu je zaštitni znak, ne planira da mijenja.

Podsjetimo, poslije izbora u Crnoj Gori 30. avgusta, Građanski pokret URA, na čijem je čelu Abazović, je zajedno sa dvije koalicije "Za budućnost Crne Gore" Zdravka Krivokapića i "Mir je naša nacija" Alekse Bečića, srušio Mila Đukanovća i DPS, poslije 30 godina na vlasti.