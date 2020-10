Abazović ipak rekao da je spreman da povuče Zakon o vjeroispovijesti?

PODGORICA - Jedan od lidera Demokratskog fronta Crne Gore (DF) Milan Knežević ponovio je da je lider Ure Dritan Abazović na nedavno održanom sastanku izrazio spremnost da povuče Zakon o slobodi vjeroispovijesti, prenosi RTCG.

"Abazović je jasno saopštio da je spreman da glasa za suspenzuju, tj. povlačenje Zakona o slobodi vjeroispovijesti", rekao je za Pobjedu Knežević, koji nije želio da komentariše moguće posljedice takvog stava predsjednika Ure.

On je poručio i da je zadovoljan sastankom i detaljima razgovora sa Abazovićem koji je održan u ponedeljak uveče.

Abazović je juče na Twitteru napisao da će zakon biti promijenjen, a ne povučen, jer je to proceduralno najkraći put.

"Oko Zakona o slobodi vjeroispovijesti smo se dogovorili s crkvom i to nam je najvažnije. U potpunosti podržavam Zdravka Krivokapića i među nama nema konflikata. Cijela priča sa zakonom je gotova. Zakon će biti promijenjen, a ne povučen, jer je to proceduralno najkraći put", napisao je Abazović.

I Pobjeda podsjeća da je Abazović demantovao izjave lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića da je spreman da razgovara o povlačenju, odnosno suspenziji Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

Abazović je rekao da bi trebalo izbaciti sporne članove zakona.

"Ljudi koji treba da se dogovore oko Zakona o slobodi vjeroispovijesti su se već sve dogovorili. To će biti rešeno za pet minuta. Zakon nećemo povlačiti jer to nije praktično i to je jedini razlog. Biće izbačeni svi sporni članovi, što je u interesu svih, pa i crkve", kazao je Abazović za portal Nova.rs.

Predsjednik Skupštine Crne Gore i lider Demokrata Aleksa Bečić podržao je zahtjev Demokratskog fronta za povlačenje Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

"Zakon (o slobodi vjeroispovijesti) treba da nestane iz pravnog prometa i treba da dobijemo zakon koji je jednak za sve i koji treba da bude rezultat dogovora, odnosno društvenog konsenzusa jer jedino na taj način možemo naprijed", kazao je Bečić za Televiziju BN iz Bijeljine.