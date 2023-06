Abazović pozvao Spajića na TV duel: "Treba da se suočimo"

Predsjednik crnogorske vlade u tehničkom mandatu i lider GP Ura Dritan Abazović pozvao je predsjednika pokreta Evropa sad Milojka Spajića na TV duel.

"Ja nisam, kao neke druge kolege, neko ko poziva druge na TV duele. Ali s obzirom da će gospodin Spajić sutra biti gost vaše televizije, ja koristim priliku sljedeću - kad god to on bude želio, pred crnogorskom javnošću, pred 600.000 građana, na Javnom servisu ili negdje drugo, da treba da se suočimo da bi neke stvari koje ja i on znamo, rekli pred kamerama", rekao je Abazović i dodao:

"To je prva stvar koju ja nudim. Ja se nadam da će on biti u jednom trenutku, mislim da u ovom trenutku nije spreman, on zna razloge, a ja sam potpuno spreman. Mislim da bi to bila najbolja stvar", prenosi Tanjug.

Abazović je to rekao u emisiji "Argumenti", koju će RTCG emitovati večeras u 20 časova na Prvom kanalu.