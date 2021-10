Abazovićeva URA novim uslovom koči rekonstrukciju Vlade

PODGORICA - Građanski pokret URA Dritana Abazovića koči rekonstrukciju Vlade i uslovljava prvo izradom analize dosadašnjeg rada tog izvršnog tijela.

URA, koja jedina u aktuelnoj vladi ima političara, je i dalje stava da rekonstrukcija Vlade može biti zasnovana samo na ekspertsko-nestranačkom principu, po kome funkcioniše aktuelna vlada.

To stoji u odgovoru premijeru Zdravku Krivokapiću na upit dostavljen svim strankama parlamentarne većine, od kojih premijer odgovor očekuje do 8. oktobra da bi konačna struktura rekonstruisane vlade mogla biti usaglašena do 10. oktobra.

"Prije nastavka razgovora o rekonstrukciji Vlade cijenimo da je neophodno napraviti analizu o dosadašnjem radu Vlade, ostvarenim rezultatima i ciljevima svakog pojedinačnog ministarstva i ministra", navodi se u saopštenju URA.

Iz URA navode i da za njih izglasavanje Tužilačkog savjeta apsolutni državni i društveni prioritet i da on ne može biti dio razgovora o eventualnoj rekonstrukciji vlade.

"Očekujemo stoga da nam pisano dostavite odgovor da li je za vas prihvatljivo da izglasavanje Tužilačkog savjeta bude uslovljeno dogovorom o rekonstrukciji Vlade", navodi se u saopštenju.