Advokat: Optužnica protiv Tačija možda već danas

PRIŠTINA - Kosovski advokat Kuštrim Paljuši izjavio je danas da optužnica Specijalnog suda u Hagu protiv kosovskog predsednika Hašima Tačija i drugih osumnjičenih može biti potvrđena i objelodanjena danas ili najkasnije do kraja januara 2021. godine.

On kaže da ne vjeruje da će optužnica biti saopštena prije pojavljivanja optuženih pred sudijom, s obzirom na to da, kako ocjenjuje, to može da izazove nezadovoljstvo među albanskim građanima Kosova, koji ionako osporavaju rad Specijalizovanog tužilaštva i Suda u Hagu.

"Rok do januara 2021. može biti prolongiran u slučaju da je pretresni sudija zatražio dodatne dokumente ili dokaze nakon podizanja optužnice", rekao je Paljuši za Kosovo onlajn.

Podsjetio je da je Kancelarija specijalnog tužioca s Tačijem razgovarala u julu 2020. godine ili otprilike tri mjeseca nakon podizanja optužnice, što je po njegovom mišljenju pokazatelj da je pretpretresni sudija tražio od tužioca da dostavi dodatne dokumente, odnosno izjavu optuženog.

"Čak i ako se optužnica potvrdi, tužilac može da traži, a pretpretresni sudija da naloži da se optužnica ne objavi privremeno. To se, prema pravilu 88 (2) Poslovnika o postupku i dokazima pred Specijalizavanim tužilaštvom, može učiniti iz bezbjednosnih razloga, da bi se sprečilo eventualno bjekstvo optuženog ili da bi se izbjegli bilo koji drugi vidovi remećenja u postupku ili socijalni nemiri", objašnjava Paljuši.

Prema riječima Paljušija, prava optuženih neće biti povređena ako optužnica ne bude objavljena, oni će nakon potvrđivanja optužnice, primiti optužnicu kao i sav prateći materijal na jeziku koji razumiju.

On dodaje da prije uručivanja optužnice, pretpretresni sudija može pozvati optužene da se pojave pred sudiju ili naložiti njihovo hapšenje i pritvor.

"Optužene osobe će se pojaviti pred pretpretresnim sudijom i u roku od 30 dana izjasniće se da li priznaju krivicu ili ne. Ako ne, proceduralni kalendar će biti postavljen za dalje radnje i postupke, kao što je osporavanje optužnice ili bilo kakve žalbe na njih", zaključuje advokat Paljuši.