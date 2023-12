Advokat Palevskog: Odvezao sam ga na pregled, nisam znao za ubistva

SKOPLJE - Odvezao sam Ljupču Palevskog u Beograd na pregled zato što nije imao vozilo i nisam znao da je odgovoran za ubistva 14-godišnje Vanje Gorčevske i 74-godišnjeg Panča Žežovskog.

Na taj način, advokat Vasko Stojkov u telefonskom razgovoru za Telmu objašnjava zašto je bio sa Palevskim kada je bježao iz Sjeverne Makedonije.

'Zamolio me je da ga odvezem u Beograd, budući da nije imao vozilo i nije mogao obezbijediti notara da mu prevede vozilo. Znao sam da treba ići u Beograd, govorio je da je zakazao preglede. Ako je tako, rekao sam mu, odvešću te. Vratio sam se u Skoplje, on je ostao jer je trebalo da ima pregled sljedećeg dana i rekao je ako je sve u redu, vratiće se nazad. Ako nije u redu, rekao je da će ići u Istanbul. Kada sam se vratio, policija je vršila pretrese, pitali su me tada i rekao sam im", kaže advokat Stojkov.

Nakon što je saznao za šta je optužen Palevski, advokat Stojkov mu je poslao poruku da se vrati i da da izjavu, jer je riječ o ozbiljnom slučaju. Da li i kakav odgovor je dobio nije želio da otkrije, rekavši da je sve rekao policiji, ali da od tada nema kontakta s Palevskim, kome je osim što mu je bio advokat u određenim slučajevima, bio i prijatelj.

Stojkov objašnjava da je imao dobru namjeru da mu pomogne, a sada se oseća zloupotrijebljeno.

'Ja sam advokat i da sam znao bilo šta sigurno ga ne bih ga vozio', rekao je Stojkov u telefonskom razgovoru za Telmu."

