Advokat uhapšenog sudije: BiH će teško moći odbiti predaju Mamića

OSIJEK - Prema nezvaničnim informacijama, istragom su uz trojicu jutros uhapšenih osječkih sudija obuhvaćeni i osječki preuzetnik Drago Tadić te braća Zdravko i Zoran Mamić.

Za sada nema informacija što im istražilac konkretno stavljaju na teret. Međutim, imajući u vidu izjave Zdravka Mamića, sudije se po svemu sudeći sumnjiče za primanje mita.

Mamić je naime, tvrdio da je sudiji Zvonku Vekiću u više navrata davao novac, ukupno više stotina hiljada evra te njemu i njegovoj prijateljici plaćao putovanja u inostranstvo i ljetovanja u Hrvatskoj.

Takođe je tvrdio da je sudiju Krušlinu stavio na ruku skupocjeni sat, koji mu je ovaj doduše vratio, ali je moguće da je upravo predaja tog sata krimen koji se Krušlinu stavlja na teret.

Mamić je takođe ispričao kako je sudiji Kvesiću u jednom hotelu u BiH dao 50.000 evra mita. To bi moglo značiti da je Mamić osumnjičen za davanje mita trojici sudija, a da su oni obuhvaćeni istragom za primanje mita. Što se tiče Zorana Mamića i Drage Tadića, oni su, prema izjavama Zdravka Mamića, direktno učestvovali ili bili nazočni primopredajama mita, pa su vjerovatno zbog toga obuhvaćeni istragom kao su počinioci ili pomagači.

Dok su odbjegla braća Mamić u BiH i hrvatsko pravosuđe u ovom trenutku ne može ništa konkretnije protiv njih poduzeti, ostala četvorica trebala bi nakon provedenih pretresa i dovršetka kriminalističkog istraživanja biti prebačeni u Zagreb gdje će biti ispitani u sjedištu USKOK-a.

Advokat jutros uhapšenog osječkog sudije Darka Krušlina, Ljubo Pavasović Visković potvrdio je Jutarnjim listu da je policija jutros oko 6 sati upala u dom njegova klijenta u Osijeku i da je u toku pretraga.

Ovaj poznati advokat u izjavi za N1 televiziju ustvrdio je kako Uskok ovim hapšenjima želi zapravo dovesti Mamića u Hrvatsku jer će, kako kaže, i on biti obuhvaćen ovim novim krivičnim postupkom.

"Činjenica jest da je gospodin Mamić iznosio čitav niz optužbi na račun sudija, vršene su provjere, ali nije bilo za očekivati da Uskok ili Državno tužilaštvo neće iskoristiti priliku da to procesuira i mislim da nije za isključiti mogućnost da nisu htjeli propustiti priliku da dovedu gospodina Mamića u Hrvatsku", rekao je Pavasković.

Istakao je da se Mamića u javnosti doživljava kao megapokajnika, ali da je obuhvaćen ovim postupkom te da će biti zanimljivo vidjeti kako će postupiti vlasti u Bosni i Hercegovini.

"Teško će im biti odbiti predaju Mamića Hrvatskoj", rekao je Pavasović.

Advokat kaže kako je razgovarao sa svojim klijentom.

"Vrlo kratko sam razgovarao s njim, on je iznenađen svime što se događa, teško je govoriti o reakcijama i mislim da nema naročito potrebe. Vidjećemo kako će se stvari odvijati, vrijeme će pokazati što je tačno, a što nije", rekao je on.

Advokat je rekao da je u današnjoj akciji uhapšeno više osoba, ali da o tome ne može javno govoriti, jer se radi o nezvaničnim informacijama.

"Mislim da će se kroz jutro sve javno znati", dodao je.

"Mi ćemo se sigurno braniti, reći ćemo sve što smo govorili u javnosti posljednjih tjedana, nema razloga da taktiziramo, mislim da u ovoj priči Krušlin nema što kriti, on je taj koji je osudio Mamića, on je taj koji mu je dao visoku kaznu i on je taj čija je kazna potvrđena na Vrhovnom sudu. On je žrtva enormno velike i zlobne manipulacije Zdravka Mamića", rekao je Pavasović za N1.