Adžić: Policija će pregledati biračka mjesta prije izbora

PODGORICA - Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Filip Adžić izjavio je da su u MUP-u pripremljeni za eventualne dojave o bombama i da će policija pregledati biračka mjesta sutra prije početka izbora.

Adžić je istakao da će policija u toku dana biti na propisanoj distanci koja je zakonski dozvoljena na dan održavanja izbora i biti spremna da u slučaju dojave izvrši pregled koji ne bi mogao dovede do zaustavljanja izbornog procesa.

"Imamo timove koji će obratiti pažnju na ovakve vrste dojava i prijetnji koje se sve češće dešavaju u posljednje vrijeme. Policijskih službenika koji vrše pregled nakon dojave o bombi ima dovoljno, a kada je riječ o detaljnim pregledima, ako se ispostavi da postoji vrsta sumnje, tada se angažuju posebni timovi koji bi morali izaći naknadno na teren", naveo je Adžić u izjavi za medije.

On je istakao da dojave o bombama postaju već ustaljena praksa koja se dešava gotovo pred svake izbore u Crnoj Gori.

"Dojave smo imali i mimo izbornog procesa. To nije trend samo u Crnoj Gori, već svuda u svijetu. To je hibridni rat o kojem govorimo, hibridne prijetnje koje se upućuju raznim državama i one su, u suštini, uspješne ako institucije reaguju na njih", napomenuo je Adžić.

On je naglasio da apsolutna bezbjedost ne postoji, da to niko do sada nije mogao garantovati ni građanima Crne Gore, kao ni građanima bilo koje druge države, ali da se preduzimaju sve mjere i radnje da bi se građani osjećali bezbjedno.

U Crnoj Gori sutra će biti održani parlamentarni izbori, na kojima učestvuje 15 lista i koalicija.