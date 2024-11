Akcije davanja krvi za povrijeđene u Novom Sadu sutra na više lokacija u Beogradu

Institut za transfuziju krvi Srbije i Savez za rekreaciju i fitnes Srbije u okviru BELFIS-a organizovaće akciju dobrovoljnog davanja krvi sutra od 11 do 16 časova u Atletskoj dvorani u Beogradu kako bi se pružila pomoć povrijeđenima u teškoj nesreći na novosadskoj Željezničkoj stanici.

Iz Instituta za transfuziju podsjećaju da se krv sutra može dati i u Institutu za transfuziju krvi Srbije od 8 do 15 časova i u dva transfuziološka autobusa na Voždovcu ispred Tržnog centra Stadion od 13 do 17 sati i Novom Beogradu ispred Delta sitija od 11 do 15 sati, prenosi Tanjug.

Akcija dobrovoljnog davanja krvi sprovodi se kako bi se pomoglo svim povrijeđenima u nesreći koja se danas dogodila u Novom Sadu, navodi se u saopštenju tog Instituta.

Prema posljednjim podacima, najmanje 14 ljudi poginulo je danas u nesreći izazvanoj urušavanjem nadstrešnice na staroj zgradi Željezničke stanice u Novom Sadu.

