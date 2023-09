Ako nestane puška zauvijek nestaju i DNK tragovi

PODGORICA - Ukoliko nestanu predmeti u vezi izvršenja nekog krivičnog djela za koji je postupak u toku, ili je dio postupka završen, kao što je recimo postupak u vezi ubistva Duška Jovanović,a to bi najjednostavnije rečeno značilo definitivan gubitak DNK tragova počinilaca krivičnih djela.

Rekao je ovo za Portal RTCG Nebojša Asanović, advokat i član Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare i imovinu medija. To je naveo nakon što je u javnosti otvorena polemika da li je provala u depo Višeg suda u Podgorici za rezultat, između ostalog, imala i nestanak puške iz koje je u maju 2004. godine u Podgorici ubijen Duško Jovanović.

Asanović kaže da ako nestanu predmeti u vezi izvršenja nekog krivičnog djela za koji je postupak u toku, ili je neki dio postupka završen, to narodski rečeno znači zbogom DNK tragovima počinilaca krivičnih djela i svim tragovima koji su poznati i još nepoznati na tim predmetima.

"A što bi u krajnjem značilo i to da se od znatno do definitivno onemogućava otkrivanje, dokazivanje i procesuiranje počinilaca takvih krivičnih djela. U savremenoj kriminalistici DNK tragovi i njihovo otkrivanje postaju skoro nezamjenjiv način otkrivanja i dokazivanja. Stalna tehnološka dostignuća u toj oblasti unapređuju otkrivanje takvih tragova do neslućenih razmjera i omogućavaju da se savremenim tehničkim sredstvima i dostignućima otkrivaju počinioci krivičnih djela i za djela stara desetine godina,a sve to zahvaljujući predmetima u vezi krivičnih djela na kojima se otkrivaju DNK tragovi koji ranije zbog tada tehničke nesavršenosti nijesu mogli biti otkriveni. Nestankom takvih predmeta ili njihovim kontaminiranjem, namjernim ili slučajnim, ta mogućnost otkrivanja počinilaca krivičnih djela preko DNK tragova gubi se zauvijek", poručio je Asanović.

Mada policijske vlasti i predstavnici Višeg suda uvjeravaju da je puška iz koje je pucano na Jovanovića i sada na sigurnom u Višem sudu, ministar pravde Marko Kovač rekao je da je iz sudskog depoa nestalo 19 komada vatrenog oružja.

Otkrivanje tunela koji je vodio od iznajmljenog stana u Njegoševoj ulici do depoa Višeg suda u Podgorici otvorilo je mnoga pitanja. Da li je u pitanju bilo bjekstvo ili krađa dokaza iz depoa, utvrdiće istraga. Nije nemoguće da je planirana i likvidacija nekog od zatvorenika.

Funkcioner Nove srpske demokratije i koalicije "Za budućnost Crne Gore" Petar Drašković postavio je u srijedu pitanje da li je iz depoa Višeg suda u Podgorici nestala puška kojom je ubijen Duško Jovanović.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije, Nikola Terzić ranije je izjavio da su se u sudskom depou nalazili dokazi o ubistvu Jovanovića i nije isključio mogućnost da je “kontaminacija tih dokaza mogući motiv ovog kriminalnog djela”.

Podsjetimo, beogradski “Blic” pisao je prije desetak godina da je Jovanović 2004. godine ubijen iz automatske puške sa urezanim natpisom "piljak", koja je, prema njihovim saznanjima, pripadala crnom fondu oružja za specijalne potrebe crnogorske Službe državne bezbjednosti.

Te informacije nijesu nikada sudski dokazane. Za ubistvo Jovanovića zasad je, kao saizvršilac, osuđen samo Damir Mandić. Saučesnici, organizatori ali i nalogodavci do danas ostaju nepoznati.