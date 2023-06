Alarmantno u Gračanici: Kurti poslao specijalce (VIDEO)

GRAČANICA - ​Pred početak protesta Srba u dvorištu policijske stanice u Gračanici parkirana su tri vozila specijalne policije samoproglašenog Kosova.

Mještani Gračanice već su se okupili kako bi izrazili protest zbog jučerašnjeg hapšenja Dragiše Milenkovića.

Policija samoproglašenog Kosova je ranije najavila da će glavni put u Gračanici biti blokiran dok traje protest Srba.

Primjetno je i prisustvo pripadnika Kfora, ulicama se šetaju i karabinjeri, ali i ljude iz Euleksa.

Podsjetimo, u Briselu se danas očekuje razgovor Aleksandra Vučića, Aljbina Kurtija sa Boreljom i Lajčakom.

#BREAKING #Kosovo #Serbia Kosovo police arrived to Gračanica, Kosovo where new Serb protest is about to start. pic.twitter.com/j5JfOv6BCd