Albanac pretukao trudnu Srpkinju jer nije htjela da spava s njim?

BUJANOVAC - Anđela Đorđević (20) iz Bujanovca, koja je u trećem mjesecu trudnoće, tvrdi da ju je Albanac S. A. (25) brutalno pretukao jer nije htjela da ide s njim u hotel.

Kako je ispričala za "Kurir", napad se dogodio u subotu oko 4.30 sati na putu od mjesta Biljače do Bujanovca.

"Tog mladića sam upoznala ranije jer se zabavljao s mojom drugaricom. Bio je kulturan i fin. Te večeri smo s društvom ostali u kafani i mnogo je popio. Ponudio se da me odveze taksijem do Bujanovca. Nisam videla ništa loše u tome", priča Anđela, koja je te večeri ostala duže poslije posla jer radi kao promoterka pića.

Ona dodaje da je u taksiju bio i njegov brat.

"Ubrzo je u taksiju počeo da me ubeđuje da idemo u hotel. Odbila sam ga. Ponovio je nekoliko puta da želi da budemo zajedno, ali nisam htela. Tada je počela moja agonija", objašnjava Đorđevićeva.

Prema njenim riječima, S. A. je u taksiju počeo da je bije.

"Udarao me je šakama i pesnicama, davio me je, čupao kosu. U jednom trenutku izbacio me je iz vozila i počeo da me šutira gde je stigao. Pala sam na zemlju, ali on nije prestajao. Držala sam ruke na stomaku, samo da sačuvam bebu. Osećala sam udarce nogom u glavu i leđa, šutirao me je po nogama. Vukao me je po asfaltu i pocepao jaknu. Noge mi je odrao. A za to vreme ni taksista ni njegov brat nisu reagovali. Molila sam ga da prestane, a on me je nazivao kurvom", priča djevojka i dodaje da S. A. nije znao da je ona trudna.

Tako prebijenu, S. A. ju je ostavio na ulici, a ona je smogla snage da zaustavi drugo vozilo.

"Kada me je taj vozač ugledao, bio je u šoku", kaže naša sagovornica.

Đorđevićeva kaže da od te večeri ima noćne more.

"Sanjam batine koje sam dobila. Majka me budi iz košmara jer me čuje kako vičem: 'Prestani da me udaraš'. Svaki udarac ko zna koliko puta sam nanovo preživela", uvjerava prebijena Anđela Đorđević i dodaje da je trudna s dečkom s kojim je vjerena.

Nudili novac da povuče prijavu?

Policija je posle napada saslušala S. A.

"Kako sam saznala, izjavio je da sam pokušala da mu ukradem 1.000 evra, što nema veze sa istinom. Tu njegovu priču podržao je njegov brat, ali i taksista. Bez obzira na to, dan kasnije zvao je njegov brat iz Švajcarske i tražio da povučem prijavu i da će oni da mi plate odštetu. Ubeđivao je moju majku, ali neću odustati. Ništa mu loše nisam uradila, pretukao me je samo zato što sam odbila da budem s njim", kaže nesrećna djevojka.

