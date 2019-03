Albanac rukama pokazao dvoglavog orla, radnik aerodroma ga izbacio

PODGORICA - Nesvakidašnja scena zabilježena je ovih dana na aerodromu u Podgorici, kada je jedan Albanac po sletanju u glavni grad Crne Gore pokazao dvoglavog orla, simbol velike Albanije, a na to je burno reagovao radnik obezbjeđenja, prenose mediji.

Naime, sve je to kamerom mobilnog telefona snimila njegova rođaka koja ga je čekala na aerodromu. On je odmah po preuzimanju prtljaga pokazao dvoglavog orla, a radnik mu je pokazao rukom ka izlazu i rekao "Nema toga ođe, 'ajde, pa ćeš to tamo!".

"Ima, ima!", pobunio se Albanac, a onda su se uključili u raspravu i njegovi prijatelji koji su ga čekali na aerodromu, prenio je Kurir.

"Nismo te ništa pitali", rekli su oni radniku, a on mi je na to odgovorio da se on pita tu.

"Ovo je moja zemlja", začuo se Albanac, a radnik mu je na to rekao "Ja sam rođen ovdje" i uputio ih ka izlazu.