"Albanci bi da ostave u mraku sjever Kosova"

BEOGRAD - Eventualna odluka Evropske mreže operativnog prenosnog sistema za električnu energiju da izbaci Srbiju iz energetske mreže za snabdijevanje Kosova govori o još jednom političkom pritisku na Srbiju i kršenje zakona, izjavio je predsjednik Nadzornog odbora "Elektroprivrede Srbije" (EPS) Branko Kovačević.

"Tu nema ni `e` od energetike, već je reč o još jednom političkom pritisku na našu zemlju i kršenje zakona", rekao je Kovačević za beogradsku "Politiku"

Kovačević je naveo da naveo da Albanci nemaju stručnjake koji bi umjeli da to tehnički izvedu i ostave Srbe bez struje.

Kada se u Briselu pregovaralo o energetici, Kovačević je napomenuo da je rečeno da će postojati dva preduzeća za prenos struje i da je jedno trebalo da formira Zajednica srpskih opština.

Kovačević je uvjeren da ovih problema ne bi bilo da je na vrijeme bilo riješeno pitanje srpske imovine, prije svega jezera Gazivode i trafostanice "Valač", koji su srpski i koje nikako ne treba predavati Albancima na upravljanje, pogotovo ako se zna da se svi energetski objekti održavaju parama iz Srbije.

On je naveo da je trafostanica "Valač", u opštini Zvečan, rekonstruisana, jer je riječ o postrojenju koje obezbjeđuje energetsku sigurnost stanovnicima tog dijela pokrajine.

"Upravo do `Valača`, a od Novog Pazara, ide dalekovod koji sever Kosmeta snabdeva strujom. Sve je to plaćeno parama Srbije i to Brisel dobro zna", rekao je Kovačević.

"Politika" podsjeća da se odluka o izbacivanju Srbije iz energetske mreže za snabdijevanje sjevera Kosova očekuje najkasnije u ponedjeljak.

Prema navodima beogradskog dnevnika, ukoliko bude oteto pravo na prenos električne energije na visokom naponu, kosmetski operater bi bio u situaciji da se surovo poigra sa Srbima, tako što će im, kad god požele, reći da za Srbe nema struje.

Kada je u pitanju niski napon, rješenje je formiranje zajednice srpskih opština, odnosno formiranje kompanije na sjeveru Kosova koja bi Srbe snabdijevala električnom energijom, piše "Politika".