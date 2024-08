Albanci i Srbi “zaratovali” i peškirima (VIDEO)

Nedavni incident na popularnoj plaži Jaz, nedaleko od Budve, izazvao je žestoku raspravu na društvenoj mreži X (nekadašnjem Twitteru).

U centru pažnje našla se žena iz Albanije, koja je na plaži bila umotana u peškir s albanskom zastavom. Međutim, situacija je postala sporna kada su se u neposrednoj blizini pojavili peškiri s motivima srpske zastave, što je mnoge navelo na zaključak da je cijela situacija namjerno isprovocirana.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama, može se vidjeti kako žena iz Albanije leži na plaži umotana u peškir s nacionalnim simbolom. Neki korisnici X-a spekulisali su da je ova žena namjerno odabrala taj peškir kako bi provocirala, s obzirom na to da su u blizini bili suncobrani s peškirima u bojama srpske zastave.

Nadalje, prema nekim komentarima, srpski turisti su, nakon što su primijetili albanski peškir, istakli svoje peškire s motivima srpske zastave, što je navodno rezultiralo time da je albanska porodica bila "prinuđena" napustiti plažu. Situacija se dodatno zaoštrila kada je na plaži počela svirati pjesma u kojoj se spominje Srbija, što su mnogi protumačili kao dodatnu provokaciju.

Incident je na društvenim mrežama opisivan kao "rat zastavama i peškirima", a komentari su bili podijeljeni. Dok su neki korisnici opravdavali ovakvo ponašanje, tvrdeći da je riječ o nacionalnom ponosu, drugi su osudili obje strane, naglašavajući da je svrha odlaska na plažu uživanje u moru i suncu, a ne demonstracija nacionalne pripadnosti.

Ovaj događaj ukazuje na to koliko nacionalna obilježja mogu biti osjetljiva tema, čak i u opuštenim situacijama poput odmora na plaži. Bez obzira na motive, incident je izazvao široku raspravu i podijelio javnost, još jednom potvrđujući koliko su granice između nacionalnog ponosa i provokacije tanke, prenosi klik.hr.

Serbian-Albanian flag/beach towel war on Montenegrin beaches. Serbian tourists made Albanian tourists to leave Jaz Beach near Budva." pic.twitter.com/Y6ZA6IqGkq