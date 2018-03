Albanci prijete smrću istoričaru iz Rijeke: Tvrdi da nisu Iliri

RIJEKA - Goran Šarić, teolog i istoričar iz Rijeke dobija prijetnje od Albanaca jer tvrdi da oni nisu ilirskog porekla.

"Prijete mi Albanci smrću jer sam naučno dokazao da nisu Iliri. Traže da to više to iznosim javno ili će me ubiti. I sad bih trebao ići protiv svoje savjesti da ne popijem metak. Kad ne bih govorio ono u što vjerujem, ne bih ni živio. Smrt je bolja od sramote. Smrt dođe i prođe. Sramota ostaje", napisao je Šarić na svom Facebook nalogu.

Ovaj istoričar održao je više tribina na kojima je iznio tezu da je Balkan mjesto na kojem je nastala najstarija civilizacija i da se slovensko stanovništvo nije doselilo na ove prostore. On tvrdi da su Sloveni potomci naroda koje danas nazivamo Ilirima i da Albanci sa njima nemaju nikakve veze.

"Reći ću u sljedećoj emisiji da ipak jesu Iliri. Kao u onom vicu: Mama, je l`imam veliku glavu? Nemaš sine, samo otiđi do podruma i donesi 30 kilograma krompira u kapi", našalio se Šarić u Facebooku statusu, povodom prijetnji koje je dobio.

