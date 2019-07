Albanija otkazala učešće na samitu u Sarajevu: "Odnos prema Kosovu neprihvatljiv"

TIRANA - "Albanija otkazuje učešće na samitu SEECP u znak solidarnosti s Kosovom", poručio je ministar inostranih poslova te zemlje Gent Čakaj.

On je na Twitteru objavio da je "odnos organizatora samita prema Kosovu neprihvatljiv i da je u suprotnosti sa ciljem stvaranja atmosfere povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti".

"Nema saradnje bez jednakog tretmana. Ostajemo zajedno", poručio je Čakaj.

Podsjetimo, predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da neće prisustvovati Samitu o procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi u BiH, jer je, kako je naveo, poziv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika ponižavajući zato što Kosovo nije tretirano kao druge države učesnice.

Samit SEECP počinje sutra, a održava se u Sarajevu i na Jahorini u prisustvu brojnih državnika.

cancels its participation at SEECP Summit in solidarity with Its treatment by the organisers is unacceptable & goes against the aim of creating an atmosphere of trust, good neighbourly relations & stability. There is no cooperation without equal treatment #westandtogether