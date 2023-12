Albanija vraća 20 ikona ukradenih iz makedonskih crkava

Albanija će danas vratiti Sjevernoj Makedoniji 20 ikona ukradenih iz makedonskih crkava, uglavnom iz rejona Struge, u okviru sporazuma o saradnji dvije zemlje koji je potpisan prošle godine.

Ovu informaciju je za makedonske medije potvrdio tim koji radi na projektu, a više detalja biće saopšteno nakon što ikone stignu u zemlju.

"Prvi put u istoriji naše zemlje ostvaruje se uspješna restitucija kulturnog nasljeđa zahvaljujući dobroj saradnji vlada i ministarstava kulture Sjeverne Makedonije i Albanije", naveli su iz makedonskog Ministarstva kulture.

Ikone će, kako je pojasnila ministar kulture Bisera Kostadinovska Stojčevska, biti propisno upakovane da se ne bi oštetile prilikom transporta i nakon procesa zaštite izložene u Muzeju Makedonije, a potom vraćene Makedonskoj pravoslavnoj crkvi, prenosi Srna.

U Sjevernoj Makedoniji je od 2009. do 2013. godine zabilježen talas nasilnih upada u crkve, posebno u zapadnoj i jugozapadnoj Makedoniji, iz kojih je odneseno na stotine ikona.

Twenty icons stolen from churches of North Macedonia to be returned from Albania on Fridayhttps://t.co/MX48HsBOji pic.twitter.com/TBCvC7DmvA