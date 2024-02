Albanijan post: Evro nije zvanična valuta na Kosovu i Metohiji

TIRANA - Mnoštvo zakona koje je donijela aktuelna vlada u Prištini pokazalo se kao neustavno, piše Albanijan post i ocjenjuje da je centralna banka samoproglašenog Kosova donošenjem najnovije uredbe koja zabranjuje upotrebu dinara na KiM očigledno prekoračila svoja ovlašćenja.

Advokat Ardian Bajraktari ocijenio je za Albanijan post da je uredba centralne banke Kosova protivna zakonu.

On je naveo da je ustavom samoproglašenog Kosova predviđeno da skupština privremenih prištinskih institucija utvrdi koja valuta se koristi na KiM, ali da skupština to do danas to nije uradila, pa pravno gledano evro nije zvanična valuta na KiM.

"Koliko znam, mi nemamo zakon koji izričito određuje da je jedina valuta na Kosovu evro", rekao je Bajraktari.

Na KiM je 1. februara stupila na snagu uredba koju je usvojila centralna banka samoproglašenog Kosova, a prema kojoj je jedina valuta u kojoj mogu da se vrše gotovinska plaćanja evro, što znači zabranu dinara.

Uredba dovodi u pitanje opstanak Srba na KiM, koji svoja primanja iz Srbije dobijaju u dinarima.

Narodna banka Srbije saopštila je ranije da privremena samouprava na KiM ni u kom slučaju nije ovlašćena da proklamuje evro, niti bilo koju drugu stranu valutu, jedinom dozvoljenom valutom na području KiM, niti evro može da predstavlja legalno sredstvo plaćanja na KiM, budući da je NBS jedina nadležna emisiona institucija koja je ovlašćena da odlučuje o upotrebi dinara na cijeloj teritoriji Srbije.

NBS je istakla da na KiM u ovom trenutku ne postoji nikakva druga zvanično uspostavljena valuta, niti je to evro, što potvrđuju i EU i Evropska centralna banka u svojim javno dostupnim informacija, jer evro ne mogu izdavati, niti uvesti kao valutu zemlje koje nisu članice Evropske unije i ne ispunjavaju "kriterijume iz Mastrihta" za pristupanje evrozoni.

