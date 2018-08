Albanska "okupacija": Srbi sa juga prodaju imovinu

Iako prema svjedočenjima građana, na jugu Srbije ima onih koji u ime Albanaca kupuju imovinu od Srba, i dalje se bez zvaničnih podataka govori o albanskoj "okupaciji".

Ministar Nebojša Stefanović je rekao da "policija neće da dozvoli fiktivno prijavljivanje" i mijenjanje demografske slike juga Srbije, dok predsjednik Aleksandar Vučić najavljuje da će "uskoro izaći sa zvaničnim podacima".

"Već par godina aktuelna je tema o kupovini zemljišta i kuća u Nišu, Vranju, Bujanovcu, Medveđi i Kuršumliji, ali osim "igranja sa brojkama" i političkih izjava na tu temu, još niko iz vrha vlasti nije iznio zvanične i konkretne podatke o tome“, pišu Južne vesti.

Prema saznanjima novinara Južnih vesti, u niškoj Opštini Palilula građanin srpske nacionalnosti ponudio je svom komšiji da proda stan Albancu uz njegovo posredovanje, a za mnogo više para nego što stan vrijedi.

"Ne znam da li se on bavi prodajom za njih, ali rekao mi je da može da proda stanove. Albanci to kupuju za veće pare od tržišne vrednosti", priča sagovornik Južnih vesti.

Dugogodišnji bezbjednjak i odbornik niške Skupštine Momir Stojanović kaže da je državni Sektor bezbednosti upućen u to da Albanci sa Kosova i Metohije kupuju od Srba imanja i kuće. Međutim, ni on nikada nije dobio zvanične podatke o tome kolika imovina Srba sa Kosova, Medveđe, Preševa i Bujanovca je otuđena u poslednje četiri godine kroz kupoprodajne ugovore.

"Postoji podatak da u Nišu, a to je nešto što ja nisam sada u stanju da proverim, da su negde oko 12.000 stanova Albanci kupili i to kroz fiktivne ugovore sa Srbima. Ustvari napravi se kupoprodajni ugovor da ja vama dugujem 40.000 ili 50.000 evra, koliko košta stan, i ako to u roku od godinu dana ne vratim vi imate pravo da nasledite stan", kaže Stojanović.

On kaže da je jedan od mogućih razloga što južnjaci pristaju da svoju imovinu za mnogo para "predaju u ruke" Albancima siromaštvo, kao i pritisak da to učine.

Za Stojanovića je rješenje ovih problema "vrlo prosto" i poručio je da institucije u sektoru bezbjednosti ne treba da budu u "instrumentalizovanoj funkciji odbrane političke opcije na vlasti", već da treba da odbrane "vitalne državne i nacionalne interese".

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović nije odgovorio na pitanja novinara Južnih vesti o ovoj temi, ali je o tome govorio pre par dana na konferenciji u Beogradu.

Prema pisanju medija, on ponovo nije iznio nikakve zvanične podatke, ali je naveo da "policija neće da dozvoli fiktivno prijavljivanje".

Upitan da prokomentariše šta policija radi da spriječi kosovske Albance da kupujući nekretnine na jugu Srbije "menjaju demografsku sliku", Stefanović je rekao da postoji jedan dio naših državljana albanske nacionalnosti koji pokušava da stvori lažnu sliku o njihovom prisustvu.

O tome je govorio i i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je nedavno izjavio da ćemo ako ne dođe do razgraničenja sa Albancima "za 40 godina da branimo Vranje", ali nije iznio nikakve zvanične podatke o "rasprodaji imovine na jugu". Međutim, rekao je da mu "nisu potrebna nikakva posebna saznanja" tome.

"Prođite 'pipak' nadomak Vranja danas. U Bujanovcu je bilo ranije više od 50 odsto srpskog stanovništva, a danas je 41 do 42 odsto", rekao je Vučić.

On je najavio da će detaljne podatke o ovoj temi saopštiti javnosti uskoro.

