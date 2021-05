Albina ujedinila Milanovića i Plenkovića

ZAGREB - Iako se hrvatska predstavnica na Evrosongu Albina Grčić nije plasirala u finale ovog evropskog muzičkog takmičenja, nju su danas podržali najviši hrvatski zvaničnici, što je ujedno i prvi put u javnosti da su se predsjednik i premijer oko nečega saglasili u javnosti.

Neki su na društvenim mrežama pozvali predsjednika Zorana Milanovića da interveniše zbog Albininog ispadanja iz takmičenja, a on se danas izjasnio da je pred mladom pjevačicom ozbiljna karijera.

"Kad pogledate Oksfordski riječnik prevara ili fraud, to je onda Evrosong. To je umjetnost koja je subjektivna, prema tome, glavu gore. Pred Albinom je ozbiljna karijera, a to neka ne zaboravi", rekao je Milanović novinarima u Međimurju, prenio je hrvatski Jutarnji list.

Podršku mladoj pevačici na Twitteru je dao i premijer Andrej Plenković.

"Velika podrška i čestitka našoj Albini na sjajnom nastupu na Evroviziji", napisao je Plenković.

A u obraćanju nakon sjednice užeg kabineta vlade, Plenković je podsjetio da je Albinu podržao i prije glasanja.

"Jako mi se svidjela kao pjevačica i mislim da je imala sjajnu pjesmu. Sistem glasanja je telefonski i preko poruka. Sve se svelo na blokovsku podjelu, ili na više glasova u mnogoljudnijim zemljama, to je po meni šteta, naravno da smo pristrasni ali imali smo jednu od tri najbolje pjesme u polufinalu", rekao je Plenković.

Dodao je da je nezgodno to što se sve to nije reflektovalo u glasovima, ali to, kazao je, ne znači da ne možemo da slušamo pjesmu i da se radujemo njenoj karijeri.

Na Albinin nastup na Evrosongu osvrnuo se i Miroslav Škoro, kandidat za gradonačelnika Zagreba i lider Domovinskog pokreta, inače, pjevač.

Iako je priznao da nije pratio Evrosong i da ni ne zna ko je Albina, Škoro je rekao da vjeruje da će ona uspjeti u muzičkoj karijeri.

Na pitanje da li će ići na "Doru" ako izgubi na izborima za gradonačelnika Zagreba, Škoro je rekao da ako bude otišao, on će pobijediti na tom hrvatskom muzičkom takmičenju.