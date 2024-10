BEOGRAD – "U pauzi između sastanaka u Predsedništvu, prošetao sam do Terazija i kupio kokice", objavio je danas na zvaničnom Instagram profilu Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Kao u neka stara vremena...

"Miris kokica obožavam, vrati me u detinjstvo i podseti na normalan život. Inače, divan je dan u Beogradu, mnogo ljudi je na ulicama, uz sve to još i kokice, pa makar na koji minut budete bolje volje", dodao je on.

