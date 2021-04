Aleksiću produžen pritvor za još 30 dana

BEOGRAD - Viši sud u Beogradu je, nakon podizanja optužnice, produžio pritvor vlasniku škole glume Miroslavu Miki Aleksiću (68) za još 30 dana.

Pritvor mu je po službenoj dužnosti produžilo krivično vanpretresno vijeće suda zbog opasnosti da će u kratkom roku ponovio krivično djelo i zbog uznemirenja javnosti, rečeno je Tanjugu u sudu.

Na ovu odluku suda Aleksić i njegov branilac imaju pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu u roku od tri dana od prijema rješenja.

Aleksić je u pritvoru od hapšenja 16. januara ove godine, a juče je Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv njega zbog opravdane sumnje da je silovao i polno uznemiravao ukupno sedam polaznica te škole.

“Optužnicom se tereti za izvršenje dva produžena krivična dela silovanja, dva krivična dela silovanja, jedno produženo krivično delo nedozvoljenih polnih radnji i četiri krivična dela dela nedozvoljenih polnih radnji, na štetu sedam oštećenih”, rekla je za Tanjug portparolka tužilaštva Ivana Rakočević.

O potvrđivanju optužnice odlučivaće Viši sud u Beogradu, nakon što potvdi formalnu ispravnost optužnice i dobije odgovor Aleksićeve odbrane na optužnicu.

Tužilaštvo je inače, radi zaštite privatnosti učesnika u postupku, predložilo sudu da isključi javnost tokom trajanja glavnog pretresa (suđenja), o čemu će odluku takođe donijeti sud.

Istraga protiv Aleksića sprovedena je zbog 19 krivičnih djela na štetu devet polaznica svoje škole glume od 2008. do 2020. godine, ali je optužen za devet krivičnih djela na štetu sedam od devet djevojaka koje su ga prijavile.

Tužilaštvo nije saopštilo zašto su prijave dvije djevojke otpale.

Aleksić je u tužilaštvu negirao da je seksualno napastvovao pomenute učenice glume u svojoj školi, pored ostalih i Milenu Radulović koja ga je prva prijavila policiji, a nakon nje i druge djevojke.

Osim Radulovićeve, identitet je otkrila i glumica Iva Ilinčić , dok su ostale djevojeke željele da ostanu anonimne.

Kako je ranije saopšteno iz tužilaštva, jedna od djevojaka je u vrijeme napastvovanja bila maloljetna, dok su ostale tvrdile, da ih je Aleksić napadao i dok su bile maloljetne i nakon punoljetstva.

Vještačenja glumica su potvrdila vjerodostojnost i validnost njihovih iskaza u kojima su ga optužile da ih je silovao ili polno uznemiravao.

Žrtve je vještačila komisija vještaka neuropsihijatara i prihologa, koja je zaključila da su one trpjele "psihičke patnje visokog itenziteta".

Za krivično djelo polno uznemiravanje zaprijećena je novčana kazna ili zatvor do šest mjeseci, a ukoliko je učinjeno prema maloljetnom licu, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Za silovanje su, u zavisnosti od načina izvršenja, predviđene različite kazne, od najmanje dvije do 10 godina, pet do 12 godina, a za silovanje maloljetnica pet do 15 godina.

Radulović je Aleksića prva prijavila policiji u januaru, nakon čega je on uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru, a ubrzo su se i druge djevojke osmjelile da ga prijave.