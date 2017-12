Alo: Novi svjedok ubistva Jelena Marianović

Policiji se javio svjedok koji je ispričao da je „svojim očima video kombi na borčanskom nasipu, gdje je 3. aprila 2016. nađeno Jelenino tijelo, a da je isti kombi vidio dan ranije u dvorištu porodične kuće Marjanovića“.

Policija u okviru istrage ubistva pjevačice „Granda“ Jelene Krsmanović Marjanović (33) provjerava još jednu tvrdnju o mogućem mjestu njenog ubistva, a kako „Alo!“ nezvanično saznaje, postoji mogućnost da je Jelena ubijena u kombiju!

Kako je „Alo!“ ranije pisao, policiji se prije izvjesnog vremena javio svjedok, koji je ispričao da je “svojim očima vidio kombi na borčanskom nasipu, gdje je 3. aprila 2016. nađeno Jelenino tijelo, a da je isti kombi vidio dan ranije u dvorištu porodične kuće Marjanovića”.

- Inspektori su s velikom ozbiljnošću pristupili proveri ovih informacija. Svedok je rekao da je video kombi svetle boje između kanala i glavnog puta u naselju Crvenka. Bio je izričit da je kombi video u noći između 1. i 2. aprila 2016. na kolskom putu koji vodi od kanala u kojem je nađeno Jelenino telo do glavne saobraćajnice u naselju Crvenka. Prema njegovim rečima, isti kombi viđen je i 1. aprila 2016. u dvorištu Marjanovića - kaže sagovornik Aloa i dodaje da je policija najprije sumnjala da je ovaj kombi bio „čistač“.

Nova saslušanjau policiji

Policija je od svjedoka koji se javio i ispričao svoja saznanja o kombiju uzela sve neophodne podatke, a povodom toga je, navodno, saslušano još nekoliko osoba.

- Policija je došla do podataka o vlasniku kombija, njegovim registarskim oznakama, ali i o svim drugim neophodnim detaljima,koji bi mogli da reše misteriju.

- Policija je prvobitno sumnjala da je upravo ovim kombijem Jelenino telo dovezeno na nasip i bačeno u kanal pun vode, te je zbog toga to vozilo bilo jedan od dokaza da je ubica prikrivao tragove zločina. Međutim, daljom istragom došlo se do novih saznanja koja bi mogla konačno da reše jednu od najvećih misterija ovog zločina, a to je mesto Jeleninog ubistva - objašnjava sagovornik Aloa.

Prema njgovim riječima, istražitelji ne isključuju ni mogućnost da je pjevačica usmrćena upravo u tom kombiju, a ne u kući ili na samom nasipu gde je tijelo nađeno.

- Postoje izvesne indicije koje ukazuju na to da je ubica zadao Jeleni smrtonosne udarce upravo u kombiju. To je vrlo moguće, jer je kombi vozilo koje svojim gabaritom dozvoljava da se u njemu izvrši ubistvo. Zadnji, tovarni deo ovog vozila nema prozore, što je vrlo pogodno, jer niko spolja ne može da vidi šta se unutra dešava - ispričao je naš izvor upućen u slučaj.

Mrtvoj Jeleni ne daju mira

Rat na društvenim mrežama koji već mjesecima vode grupe za podršku Zoranu Marjanoviću i grupe koje traže da se otkrije ubica Jelene Krsmanović Marjanović ne jenjava. Ovoga puta, njihovo prepucavanje otišlo je toliko daleko da je jedan Fejsbuk korisnik izuzetno vulgarnim riječnikom napao članove grupe za pronalazak ubice i vređao mrtvu Jelenu.

Naime, osoba koja stoji iza profila pod imenom Stefan Veliki nazvala je pokojnu Jelenu pevaljkom. - Sve ti je..., uključujući i ovu pevaljku, zbog koje strada bataljon ljudi, uključujući i bata Zokija - napisao je Stefan Veliki. Članovi grupe Podrška za Jelenu Jecu Krsmanović najavili su da će za vređanje pokojne Jelene osoba koja stoji iza uvreda i vulgarnosti morati da odgovara.

Kako kaže sagovonrik „Alo!“, još jedan trag vodi istražitelje do sumnje da je Jelena ubijena u vozilu.

- U kući porodice Marjnović nisu nađeni tragovi zločina, a na mestu gde je pronađen Jelenin leš takođe nije bilo tragova krvi, što bi moglo ukazati na to da je ona ubijena na nekom sasvim trećem mestu. Sudeći po priči svedoka, koji tvrdi da je svojim očima video taj kombi u kritično vreme, policija ne isključuje ni opciju da je upravo ovo prevozno sredstvo mesto na kojem se dogodilo svirepo ubistvo - kaže naš sagovornik.

Podsjetimo, iako u naredbi za sprovođenje istrage protiv Zorana Marjanovića (39), supruga ubijene pevačice, koji je osumnjičen za ovaj zločin, stoji da je nesrećna žena ubijena u kanalu na nasipu Crvenka u Borči, postoje i brojni dokazi, sumnje i indicije koji ukazuju na to da se ubistvo dogodilo na nekom drugom mjestu, a da je tijelo tu naknadno donijeto i bačeno.(Alo.rs)