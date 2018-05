Ambasador Izraela u Hrvatskoj: Zabraniti upotrebu ustaških simbola

ZAGREB - Ambasador Izraela u Hrvatskoj Zina Kalaj Klajtman smatra da nisu ispravni kompromisi prema kojima se nekim društvenim slojevima dozvoljava upotreba za mnoge bolnih atributa i simbola koji su bili dio pronacističkog režima u Hrvatskoj.

Klajtmanova je istakla da ovo treba promijeniti i da će tada biti otvoren put za zajedničku komemoraciju u Jasenovcu.



"Ovo je već treća godina da su komemoracije odvojene i to me žalosti. Riječ je o situaciji koja nikako nije u redu i nadam se da će se to promijeniti. I premijer Hrvatske Andrej Plenković rekao je da će biti promjena i ja se tome nadam. Jevrejska zajednica i druge imaju određene ograde zbog toga kako se Vlada odnosi prema nekim temama iz istorije", rekla je Klajtmanova za "Jutarnji list".



Na pitanje zašto Jevrejska zajednica ne ide na komemoraciju u Jasenovcu sa antifašistima i Srbima, Klajtmanova kaže da je ta zajednica bila jedna od glavnih žrtava tokom Drugog svjetskog rata, te da je važno naglasiti da se Holokaust dogodio u Hrvatskoj.



"I oni to žele naglasiti. I Jevrejska zajednica svojom vlastitom komemoracijom vjeruje da je to učinila. Zato mislim da je odavanje počasti odvojeno", kaže ona.