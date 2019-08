Ambasador Izraela u Hrvatskoj promijenio tvit, čestita Dan zahvalnosti

JERUSALIM - Izraelski ambasador u Zagrebu Ilan Mor promijenio je danas po podne svoju raniju objavu na Tviteru u kojoj je čestitao Hrvatskoj godišnjicu Oluje, navodeći sada da čestita Dan zahvalnosti.

U prvom Tvitu on je napisao da je Hrvatska operacijom Oluja vratila suverenitet u otadžbinskom ratu, što je naišlo na kritike Srbije, ali i istoričara Holokausta, piše Tajms of Izrael.

"Čestitam Hrvatskoj Dan zahvalnosti", piše u promijenjenom tvitu ambasadora.

Povodom te nove objave oglasilo se i izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

"U svjetlu osjetljivosti, tvit je promijenjen tako da ispravno odražava namjere ambasadora i države Izrael", navodi portparol izraelskog ministarstva u odgovoru portalu.

Efraim Zurof, istoričar Holokausta koji već dugo kritikuje Hrvatsku i druge istočnoevropske zemlje zato što odbijaju da se izjasne o svojim zločinima protiv Jevreja, ocijenio je ranije da je čestitka izraelskog diplomate bila nepotrebna.

"To je vrlo nesrećno saopštenje sa vrlo lošim ukusom s obzirom na to da je tokom Oluje došlo do masovnog protjerivanja i da je skoro 200.000 Srba protjerano iz svojih domova", rekao je Zurof za Tajms of Izrael i dodao da to nije konflikt u koji bi Izrael trebalo da se miješa.