Ambasador SAD-a u Srbiji: Imamo problem sa Kurtijem

BEOGRAD - Ambasador SAD-a u Srbiji, Kristofer Hil u intervjuu za "Glas Amerike" osvrnuo se na aktuelne napetosti na sjeveru Kosova i Metohije te je uputio posebnu kritiku premijeru samoproglašenog Kosova, Albinu Kurtiju.

Na konstataciju da situacija na Kosovu i dalje nije riješena, Hil ističe kako Kurti nije spreman da prihvati prijedloge za deeskalaciju.

"Mislim da imamo problem sa Kurtijem, on to nije voljan da prihvati. Čini se da imamo neke vrlo fundamentalne probleme s njim, ako ga još uvijek možemo smatrati partnerom. Međutim, tu odluku ostavljam našoj ambasadi u Prištini", rekao je Hill.

Ambasador ističe kako je deeskalacija ključna.

"Mislim da smo posljednjih dana napredovali u tom pravcu. Došlo je do smanjenja tenzija sa srpske strane, a očekivanja EU i SAD-a su da će i Kosovo napraviti korak u tom pravcu. Jedan od tih koraka je i povlačenje specijalne policije sa sjevera. Takođe, opštinski načelnici moraju napustiti zgrade. Treće pitanje je malo teže i odnosi se na održavanje novih izbora", poručio je.

Kada je riječ o Zajednici srpskih opština, Hil ističe kako je ona neophodna za sjever Kosova, prenosi "Klix".

"Čini se da većina ljudi to razumije. Zajednica je nešto što smo obećali. Možda će biti potrebno srpskoj zajednici objasniti šta to znači. To znači mogućnost da imate škole, udžbenike, medicinske ustanove, doktore. Potrebna nam je dobra volja. Nadam se da ćemo to dobiti od vlasti u Prištini", jasan je Hil.

S druge strane, ambasador ističe kako Amerika Vučića smatra dobrim partnerom.

"Mislim da postoji razumijevanje vlasti u Srbiji kako da radimo zajedno. Veoma smo zainteresovani za unapređenje odnosa sa Srbijom, bar onoliko koliko su za to zainteresovani narod i vlast u Srbiji", rekao je Hil za "Glas Amerike".

Na kraju, Hil se osvrnuo i na to da li očekuje da Vučić prizna nezavisnost samoproglašenog Kosova.

"Mislim da je spreman da uradi ono što je rekao - da postigne normalizaciju, a to je veoma važno. To prethodi svim budućim fazama saradnje. Počnimo redom, hajde da pokušamo da ostvarimo ZSO i priznanje kosovskih dokumenata. Ovo je veoma važno u ovom trenutku", zaključio je Hil.