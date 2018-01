Ambasador SAD u Prištini uputio posljednje upozorenje albanskim političarima

PRIŠTINA - Ambasador SAD u Prištini, Greg Delavi, uputio je "poslednje upozorenje" trojici albanskih političkih lidera na Kosovu u vezi sa namjerom da ukinu Specijalni sud za ratne zločine koje je na KiM počinila tzv. Oslobodilačka vojska Kosova, uz poruku da će se, u tom slučaju, suočiti sa određenim posljedicama.

Prema pisanju prištinskog portala "Gazetaekspreš", tri lidera Albanaca na KiM - Hašim Tači, Kadri Veselji i Ramuš Haradinaj, suočili su se sa ozbiljnom prijetnjom ambasadora SAD i to u trenutku kada je trebalo da bude održana sjednica Predsjedništva kosovskog parlamenta, u srijedu, na temu ukidanja Specijalnog suda.

Sastanak Predsjedništva nije održan, a "Expreš" piše da je tokom razgovora sa kosovskim političarima Delavi koristio teške riječi, između ostalog, da neće proći nekažnjeno i doživjeće sudbinu Miloševićevog režima, ako Specijalni sud bude ukinut.

"Expreš" navodi da je američki diplomata tom prilikom prijetio Tačiju, Veseljiju i Haradinaju, rekavši im da će se upravo oni suočiti sa određenim posljedicama, iako negiraju da stoje iza poslaničke inicijative za ukidanje te pravosudne institucije.

Na sajtu američke Ambasade u Prištini objavljeno obraćanje ambasadora građanima Kosova

U međuvremenu, na sajtu američke Ambasade u Prištini u srijedu je objavljeno obraćanje ambasadora Grega Delavija građanima Kosova povodom osnivanja Specijalnog suda, u kojem on kaže da je posvećenost Kosova pravosuđu i njegovoj budućnosti kao demokratskoj i evropskoj zemlji pod velikim rizikom zbog inicijative da se poništi ili promijeni zakon koji daje ovlašćenja Specijalnom sudu.

"Ti napori su strašan primjer sopstvenog interesa koji prevladava opšte dobro i interese Kosova kao države. Želim da budem jasan. Poslanici koji podržavaju ovu inicijativu - i političari koji je predvode uprkos tome što to poriču - biće izloženi konkretnim i teškim posljedicama ukoliko inicijativa uspije. Oni to znaju, mi smo im to rekli", naveo je američki diplomata.

Delavi u tom obraćanju kaže da želi građanima Kosova da objasni zašto je Specijalni sud toliko važan za Kosovo i zašto će Sjedinjene Američke Države uraditi sve što je u njihovoj moći da osiguraju da Sud sprovede svoj mandat.

"Dakle, zašto je Kosovo osnovalo Specijalni sud? Kosovo je učinilo to da sprovede pravdu za pojedince koji su optuženi da su počinili zločine nad drugima u vrijeme kosovskog rata za slobodu. Specijalni sud se ne odnosi na pravdu prema zemljama, vojskama ili etničkim grupama. On se odnosi na pravdu prema pojedinačnim žrtvama", naveo je Delavi.

Kosovo je, kazao je, ratovalo 1999. i mi smo bili uz vas.

"Bili smo uz žrtve; bili smo uz pravdu. Niko neće prepravljati udžbenike istorije o kampanji Savezne Republike Jugoslavije, ali realnost je da su određeni pojedinci koji su se borili za pravedni cilj slobode Kosova počinili zločine nad drugima za koje moraju da odgovaraju. I Specijalni sud se odnosi na to", rekao je.

Svi imaju jednaka prava na pravdu

On je rekao i da se predmeti koje će procesuirati Specijalni sud odnose na "žrtve pripadnike raznih etničkih zajednica. Albance, Srbe, Rome i ostale".

"Svi su oni bili građani Kosova. U skladu sa zakonom svi zaslužuju jednak tretman. Svi imaju jednaka prava na pravdu. To je razlog zašto je Kosovo osnovalo ovaj Sud".

Prema njegovim riječima, Specijalni sud je izuzetno važan Sjedinjenim Američkim Državama.

"Stalo nam je do Suda zbog toga što je naša intervencija 1999. bila zasnovana na ideji da su ratni zločini nad bilo kim i bilo gdje napad na međunarodnu pravdu. Pamtimo patnje milion građana Kosova koji su napustili svoje domove, koji su spavali pod vedrim nebom u planinama ili duž makedonske granice. Željeli smo da im podarimo pravdu. Američki vojnici su rizikovali svoje živote da brane to načelo i dugujemo im da nastavimo da branimo to načelo i danas", rekao je.

Stalo nam je, kazao je, jer Kosovo ne može da bude zemlja u kojoj je nekažnjivost pravilo.

Prihvatanje takve realnosti bi, istakao je, značilo povratak na "način liderstva Miloševićeve ere, za koju se generacija građana Kosova borila da je sruši".

Nema predstavu za koga će biti izdate optužnice

"Stalo nam je do Specijalnog suda zbog toga što želimo da vidimo da Kosovo zauzme svoje zasluženo mjesto kao evropska zemlja pridruživanjem u NATO i EU. Mijenjanje ili poništavanje Zakona o Specijalnom sudu i pokazivanje svog nepoštovanja prema vladavini prava bi vratilo Kosovo godinama unazad kada je reč o njegovoj integraciji u evropske institucije. Ukoliko želite da se pridružite klubu, onda morate da živite po pravilima kluba. I jedno od najvažnijih pravila u evroatlantskom klubu je vladavina prava", rekao je.

Delavi je kazao da nema predstavu kada će optužnice biti izdate ili za kim, te da, kako je rekao, ni ne želi da zna.

Međutim, dodao je, kad god se to bude desilo, očekuje da će Kosovo to poštovati ispunjavajući svoje obećanje dato međunarodnoj zajednici.

"Znamo da su drugi mehanizmi pravosuđa došli i otišli. Nijedan sistem pravosuđa nije savršen i neki su uspješniji od drugih. Iako je MKSJ optužio i osudio određeni broj lidera na visokom nivou za zločine počinjene na Kosovu, ima mnogo drugih koji su počinili ratne zločine i koji se nisu suočili sa pravdom", rekao je.

SAD potpuno posvećene pronalaženju onih koji su počinili zločine

Podsjećajući na reči Tilersona od 21. decembra, Delavi je rekao da SAD ostaju potpuno posvećene pronalaženju onih koji su počinili zločine.

"Ovo sigurno uključuje ratne zločince iz svih etničkih zajednica koji žive ovde ili u inostranstvu i koji su počinili zločine na Kosovu", naeo je, te dodao da je činjenica da su neki ratni zločinci izbjegli pravdu ne daje drugima pravo da budu nekažnjeni.

Sve žrtve zaslužuju pravdu, rekao je Delavi i istakao da "Kosovo mora da bude spremno da zatvori ovo poglavlje u svojoj istoriji čak iako to znači da neki lideri iz ratnog doba snose odgovornost".

Onima koji se pitaju zašto se za te zločine ne sudi u Prištini, Delavi je rekao da kosovski pravosudni sistem još uvijek nije pokazao da je sposoban za sprovođenje pravde na predmetima visokog profila, a svedoci i dalje bivaju izloženi zastrašivanju, prijetnjama i nasilju.

Zato je, kazao je, spoljni mehanizam i dalje neophodan, jer pravda, pravo za žrtve već dug čeka.