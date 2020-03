Ambasadori EU: Nova metodologija jasna, želimo proširenje

KOPAONIK - Ambasadori EU, Austrije, Njemačke i Italije u Srbiji složili su se danas na Kopaonik biznis forumu da je nova metodologija o proširenju EU veoma jasna i da suštinskih promjena nema, jer su cilj reforme i vladavina prava.

Ambasadori su na panelu "Zapadni Balkan:Da li se stvarno vraća geopolitika" konstatovali da EU jasno želi da vidi zemlje Zapadnog Balkana u EU, ali da je potrebna i politička volja zemalja kandidata.

Ambasador EU u Srbiji Sem Fabrici kazao je da, iako se mijenja metodologija proširenja, cilj je ostao isti.

"Nova metodologija treba da ojača proces, da ga učini vidljivijim i predvidljivijim, cilj je ostao isti. Ova nova metodologija je tu, mehanizmi su jasni, sve se i dalje zasniva za reformama, vladavini prava i nadam se da ćemo u martu otvoriti pregovore sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom na bazi revidirane metodologije", rekao je Fabrici.

Prema njegovim riječima, pred nama je dosta izazova, ali EU ostaje otvorena za proširenje.

"Spremni smo da preuzmemo našu odgovornost, kada se radi o liderima, ali sve zemlje moraju da se slože sa priključivanjem. Mi želimo da te zemlje budu usklađene sa našim sistemom vrijednosti. Ne znamo šta će biti za 10 godina, ali onaj ko se pridružuje mora da ima vrijednosti kao i mi", zaključio je Fabrici.

Ambasador Njemačke u Beogradu Tomas Šib ocijenio je da i najbolje metodologije neće funkcionisati ako nema političke volje i dodao da kod nove metodologije postoje razlike u odnosu na prethodnu, ali da je cilj ostao isti.

"Reforme i vladavine prava su suštinske. Slažemo se sa novom metodologijom. Obazrivi smo i optimistični", rekao je Šib.

Ambasador Italije Karlo Lo Kašo smatra da je ključna poruka da se proces nove metodologije odvija zajedno sa otvaranjem pregovora.

Kako je rekao, on je uvjeren da će doći do očekivanog rezultata, a to je proširenje EU na zemlje Zapadnog Balkana.

"To je zajednički rad koji podrazumijeva napore, trud i rad zemalja kandidata. Moramo zajedno da radimo na istom. Ali bez reformi i za nas će biti teško da vodimo kampanju podrške. Nastavljamo rad sa našim partnerima. Pridruživanje Zapadnog Balkana je geopoolitički izbor i na tome radimo", rekao je Lo Kašo i dodao da je proširenje EU od suštinskog značaja za očuvanje Unije.

Proces proširenja zahtijeva najveću moguću političku pažnju, izjavio je ambasador Austrije Nikolaus Luteroti i dodao da on zahtijeva veliki politički angažman.

"Svjesni smo i snage zapada i EU, držimo se našeg sistema vrijednosti, ne mijenjamo svoje prioritete", rekao je Luteroti.