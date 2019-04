Američki ambasador pred srpskim đacima "otcijepio" Kosovo

APATIN - Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot, sem što je održao predavanje učenicima Osnovne škole "Žarko Zrenjanin", što je izazvalo negativne reakcije dela roditelja i građana, pred učenike je izašao i sa mapom Srbije bez Kosova!

Nakon što su učenici, u većini, počeli glasno da negoduju riječima "Kosovo je Srbija", ambasador je, bez riječi, prebacio na sljedeći slajd i nastavio predavanje kao da se ništa nije desilo. Predavanju su, osim učenika, prisustvovali i direktorka škole i nekoliko nastavnika, prenio je portal "Nove apatinske novine".

Informacija o mapi je procurila u javnost tek po objavi vijesti o posjeti ambasadora Skota apatinskoj osnovnoj školi i to u komentarima roditelja djece koja su prisustvovala predavanju.

"Zgrozio sam se kad mi je sin ispričao kako je tokom predavanja na jednom od slajdova ambasador prikazao čak tri mape Srbije, sve tri bez Kosova! Tek kad su deca počela masovno da viču da je Kosovo Srbija, on je prebacio na sledeći slajd i nastavio predavanje. Nisam mogao da verujem da se to moglo dogoditi usred Srbije, usred škole, pred direktorkom i nastavnicima i da to prođe bez njihove reakcije i protesta! Da deca nisu ispričala, za to se ne bi ni znalo. Sramota", kaže Nebojša Medić, otac učenika koji je prisustvovao spornom predavanju američkog ambasadora.

Njegov stav podržali su i drugi sugrađani, roditelji, ali i neki nastavnici, osuđujući ambasadora, ali i one koji su morali, a nisu iskazali protest zbog afere sa mapom Srbije bez Kosova.

U OŠ "Žarko Zrenjanin" nisu željeli da komentarišu spornu situaciju.

(Sputnjik)