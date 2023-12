Američki ambasador u Beogradu: Da postoji Olimpijada za tešku istoriju, Srbija bi osvojila zlato

Američki ambasador u Srbiji Kristofer Hil rekao je da ta zemlja podržava proširenje EU i dodao da je iz perspektive SAD, put ka EU jedini put za region.

"Da postoji Olimpijada za tešku istoriju, mislim da bi Srbija bila na vrhu, imala bi neku vrstu zlatne medalje. Ono što gledate u ovim zemljama je da li idu u pravom smjeru, da li rade ispravnu stvar u smislu unutrašnjih reformi, vrste stvari o kojima govorimo u ovim poglavljima i klasterima, da li rade pravu stvar iznutra", rekao je Hil. On je rekao i da misli da je projekat proširenja izvodljiv, naročito uz energiju koja dolazi iz EU.

"Potreban nam je proces regionalne saradnje. Ne zanima me da li to nazivate Otvorenim Balkanom, Berlinskim procesom, otvorenim Berlinom, kako god hoćete. Ono što ja znam, ono što znam proučavajući istoriju jeste da ako se vratite na 1878., Berlinski kongres u Berlinu, vidjećete da su zemlje mislile da moraju da se približe nekoj velikoj sili. I ovo je zaista bio značajan trenutak, mislim, za ove zemlje. Jer međusobna saradnja, čak i uspostavljanje obrazaca saradnje, kako da to kažem, nije došlo prirodno, a one su to ipak shvatile", rekao je američki ambasador, prenosi Tanjug.

