Američki ambasador "zakucao" Prištinu

PRIŠTINA - Nakon izvještaja Stejt departmenta o stanju ljudskih prava, u kom se govori i o Kosovu, oglasio se američki ambasador u Prištini.

Filip Kosnet je ocijenio da Priština nastavlja da stagnira zbog korupcije, napada na novinare, nasilja nad manjinama i deportacije stranih državljana.

"Objavljeni Izvještaj o ljudskim pravima na Kosovu za 2018. godinu je korak naprijed kada je riječ o usvajanju revidiranog Krivičnog zakonika. Kosovo nastavlja da stagnira u borbi protiv korupcije, napada na novinare, deportacije stranih državljana suprotno propisima i nasilju nad manjinama", napisao je Kosnet na svom profilu na Tviteru.

Izvještaj Stejt departmenta o ljudskim pravima na Kosovu u 2018. ukazuje na postojanje korupcije u vladinim strukturama, prijetnje i nasilje nad novinarima i pripadnicima manjina u sprovođenju zakona, kao i na slab povratak osoba koje zadovoljavaju standard izbjeglica u zemljama porijekla.

U izvještaju se takođe navodi niz problema u sprovođenju pravde.

Kosovo 2018 #HumanRights Report released. A step forward taken w/ passage of revised Criminal Code. #Kosovo continues to be held back by corruption, attacks on journalists, expulsion of foreign citizens without due process & violence against minorities. https://t.co/kG5rakAwkL https://t.co/3FOWrFQiwd

You are still listing KSF as a "civilian force that provides disaster response", huh? You didn't get the memo that it was transition into an army last year? pic.twitter.com/UgtOYuitg6